Confusión: médico creyó que se debate el aborto hasta los mil días

Edgardo Young, especialista en fertilización asistida, durante la ronda de exposiciones este martes en el senado confundió el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y creyó que se busca habilitar el aborto hasta los 1.000 días. El médico dejó al descubierto que, a pesar de haber sido invitado para opinar del tema, no leyó las iniciativas.

Aborto y confusión: Edgardo Young, expositor celeste en comisión del Senado, dice que no entendió por qué los "mil días para la interrupción legal del embarazo".https://t.co/Bb2ZEUSvwO#AbortoLegal2020 pic.twitter.com/8QBiJvoBgN — La Izquierda Diario (@izquierdadiario) December 16, 2020

Luego de la media sanción que obtuvo el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Diputados el pasado viernes 11, el Senado de la Nación comenzó esta semana el debate de la iniciativa en comisiones. Durante la primera jornada de exposiciones, uno de los invitados por el sector celeste protagonizó un insólito e imperdonable error durante su presentación.

"Cuando he visto que a la interrupción legal del embarazo le ponen fecha de 1000 días, nunca entendí y nadie me explicó, por qué son los 1000 días", deslizó Young, y luego continuó "para mi la vida humana empieza en el proceso de la fertilización (...) y cuando empieza la multiplicación celular, ahí se va a desarrollando un nuevo ser. ¿Es una persona? No es persona todavía seguramente, pero es una persona en potencia".

Cabe destacar que ambos proyectos fueron tratados y aprobados en la misma sesión, sin embargo son independientes. El "Plan de los 1000 días" está orientado a la atención de personas gestantes en situación de vulnerabilidad. Busca fortalecer el cuidado integral de la salud, la vida de las mujeres y de otras personas gestantes, de los niños y las niñas en la primera infancia en los tres primeros años de vida del recién nacido.

El gobierno de Alberto Fernández propuso que se traten al mismo tiempo, buscando con el "Plan de los 1000 días" hacer un guiño a las iglesias y los celestes. La función de este proyecto sería crear una serie de asignaciones, por ejemplo una por Embarazo para protección social de carácter mensual, desde la semana 12 de gestación hasta que finalice el embarazo. Otra asignación de Cuidado de Salud Integral, que consistiría en el pago de un monto anual.