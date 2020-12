“Vacunar al 70% de la población va a demorar meses”

Argentina en las últimas semanas ha registrado una baja en la curva de contagios, pero ya se está hablando de una posible segunda ola, aunque la vacunación a unas 10 millones de personas en nuestro país estaría en condiciones de realizarse a fines de diciembre y principios de enero, la sociedad no se puede relajar, y deberá seguir respetando las medidas de prevención para evitar el rebrote.

El SARS-CoV-2 según explicó por AM 550 el Inmunólogo, parasitólogo y microbiólogo, Jorge Geffner tiene dos costados, “uno muy bueno” como es el comienzo, este martes, de la vacunación masiva en Inglaterra. “Esto representa una herramienta de tremenda importancia en la lucha contra la pandemia”. Hay a nivel mundial 13 vacunas que están transitando la fase 3, y en Argentina son cuatro las que están solicitando las autorizaciones a la ANMAT.

Pero también está “el lado que preocupa”. “El temor es la segunda ola”. Una segunda ola que en EEUU ha producido 200.000 casos y 2.000 muertes en un día recuerda, pero también la segunda ola en Europa, que está bajando ahora por los toques de queda, como por ejemplo Francia.

“Las vacunas representan una herramienta de tremenda importancia, sí, apostamos a la vacunación sí, pero hasta lograr la inmunidad de rebaño, esto es el 70% de la población vacunada, eso va a demorar meses y meses”.

Lo que se debe tener en cuenta es que “en el camino, en el primer semestre de 2021, tenemos que poner en marcha todos nuestros esfuerzos para respetar las medidas”, que son sencillas, y las que sirven. Esto es el correcto uso de barbijo, distanciamiento, lavado de manos y no hacer reuniones en ámbitos cerrados.

Regreso a clases sí, regreso a clase no

Consultado cómo los chicos pueden volver a las clases, Geffner explicó que “hay que examinar distrito por distrito, colegio por colegio, y las condiciones de seguridad que garanticen el distanciamiento dentro de los propios colegios”.

“Si bien es verdad que los chicos cuando se infectan tienden a cursar más leve la enfermedad, salvo excepcionalmente, se ha demostrado que contagian. Entonces habrá que discutir en cada distrito de acuerdo a las características propias de cada lugar cómo podemos implementar un retorno responsable” esta discusión “volvemos todos o no volvemos es falsa” destaca xxx es una discusión que tiene que ser planteada sabiendo que podemos retroceder.

Los contagios en los jóvenes

Es cierto que las personas relativamente jóvenes, de 20, 30 y 40 años, “representan el principal circuito de transmisión”. En ellos se debe reparar en dos aristas: "una que ellos son vías de contagio para personas mayores de 65 años, que tienen una alta chance de infectarse de manera grave”, pero también aquello que afirman que “es falso que para la gente joven esta es una infección que la cursas y no pasa nada. No es así, hay un 15 o 20 % de jóvenes que se infectan y realmente les cuenta salir” muchos “experimentan fatiga, cansancio, dolores musculares e incluso algunos problemas cardíacos por meses luego de contraída la infección”. Entonces “cuando se ven fotos de fiestas clandestinas, te ves obligado a hacer un llamado de reflexión, están haciendo cosas que no tienen que hacerse”.

“Yo no estaría que lo peor ya pasó”, dijo el inmunólogo, los casos bajaron pero siguen preocupando al igual que la cantidad de muertes, pero a diferencia de lo que fue marzo y abril “ahora tenemos un norte”, confiado afirmó que “las vacunas van a derrotar la pandemia, pero necesitan tiempo y tenemos que cuidarnos más de los que nos venimos cuidando hasta ahora”.

“Esperemos que la segunda ola no llegue a Argentina, y si llega que sea una olita, para eso tenemos dos herramientas: la vacuna y el comportamiento responsable”.