¿Rugbiers a las trompadas en la cárcel?

"Tranquilízate la c.... de tu madre, ¿qué querés?: ¿morirte acá? Ya nos vamos loco, no se peleen", dijo Ciro Pertossi a Máximo Thomsen según un audio que se filtró a la prensa. "Me cago en vos y en tu cálmense, la p.... que me parió. Me quiero ir", contestó Thomsen. Ante esto, Pertossi respondió: "Vos siempre fuiste cabeza de gato, no rompas las bolas ahora". La discusión se tensó y en cuestión de segundos se sumaron los otros seis imputados. Uno de ellos, intentó calmar las aguas: "Ya nos vamos loco, no se peleen".

Pasaron 37 días del asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, y ocho de los 10 imputados por el crimen permanecen en el penal de Dolores, y a pesar de que hasta el momento todos mantienen el pacto de silencio y una defensa en común, el encierro comienza a sentirse y la grieta entre ellos también. Los principales responsables de la pelea fueron Ciro Pertossi y Máximo Thomsen, luego de haber declarado ante la fiscalía de Gesell el pasado lunes por la mañana.

Según comentaron los guardiacérceles en medios nacionales, la "tensión" del grupo se debió e incrementó hace dos semanas atrás aproximadamente, cuando la fiscal, Verónica Zamboni, solicitó el cese de la prisión preventiva para Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi por "falta de pruebas".

Cabe destacar que uno de los Pertossi, Lucas en este caso, amenazó en las últimas horas a Milanesi, quien se encuentra en libertad en la ciudad de Zárate y publicó una historia en la que aseguraba que no le tenía miedo a Ciro, ni a Lucas Pertossi. "¿Está calentito el sofá cama de tu living? Disfrutalo, porque creo que nos vamos a ver pronto", le espetó Lucas.

¿Se viene el fin del pacto de silencio?