El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, reafirmó este jueves que "la recomendación oficial es no suspender las clases", aunque sostuvo que las decisiones están supeditadas a las indicaciones que vayan surgiendo del Comité Interministerial que realiza el seguimiento de la evolución del coronavirus en el país y coordina acciones para contenerlo.



En este sentido, el titular de la cartera educativa está trabajando para, "en caso de que se decida suspender las clases, hacer algún seguimiento, aunque no reemplazará el trabajo en el aula".



"Venimos trabajando con el Consejo Federal de Educación y el Interuniversitario sobre el esquema de prevención y con el área Educ.ar (tecnología en el aula) para que, en caso de que se decida suspender las clases, hacer algún seguimiento, aunque no reemplazará el trabajo en el aula", indicó Trotta en declaraciones formuladas esta mañana al canal América Noticias.



En este sentido, consignó que, desde su cartera, se encuentran dialogando con la televisión pública y los canales educativos de Paka Paka y Encuentro, "para tener listo material de acompañamiento desde el Ministerio de Educación y los provinciales".



De todas formas, remarcó que "la recomendación oficial es no suspender las clases pero seguimos las indicaciones del Comité (Interministerial)".



"El eje de la prevención lo tenemos centrado en la escuela: higiene y medidas, además, por el dengue y el sarampión", agregó el ministro, quien aclaró que "los niños pueden ser efectores positivos para la modificación de su comportamiento en sus casas".