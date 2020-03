Suspenden audiencia del juicio por la obra pública de Santa Cruz

El Coronavirus, que atraviesa a cada uno de los aspectos de la vida cotidiana en los últimos tiempos, suma un nuevo capítulo en el ámbito judicial. Se informó que el Tribunal Oral Federal que juzga a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al ex ministro de Planificación Julio De Vido y al detenido empresario Lázaro Báez, entre otros, por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz suspendió hoy la audiencia por la emergencia ante la pandemia.



La decisión se funda en que las audiencias son muy largas, la sala es cerrada y sin ventilación, y muchos de los abogados e integrantes de las querellas están dentro de la "población de riesgo", informaron fuentes judiciales. Las partes involucradas fueron notificadas en la noche del domingo sobre la decisión.



El juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz tenía audiencia prevista para las 9hs en el subsuelo de Comodoro Py 2002, donde está emplazada la llamada sala AMIA.



Este debate es el que abre los lunes la actividad en esos tribunales, por lo cual en caso de no haber una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculada a la feria judicial, otros Tribunales podrían tomar la misma decisión en los próximos días.



Los juicios orales en curso no pueden interrumpirse por un período mayor a los diez días, por lo cual dentro de este lapso de tiempo los jueces pueden tomar la decisión por motivos de fuerza mayor.