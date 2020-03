¿Y el aislamiento?: Turistas coparon Monte Hermoso

A pesar de las conferencias de prensa, paquetes de medidas preventivas emitidas en las últimas horas por el Gobierno Nacional en un contexto de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, clases suspendidas y la falta de coherencia colectiva no tardó en verse. Turistas coparon la ruta rumbo a Monte Hermoso.

El ingreso a la localidad balnearia lució atestado de vehículos como si fuera un día más de temporada turística. Autos, camionetas hasta con canoas y equipaje a bordo en las primeras horas de este lunes fueron las postales que reflejan la falta de concientización de muchos argentinos. Unos tres kilómetros de fila de vehículos conformaron un escenario de "vacaciones" y no de cuarentena.

Tal como está estipulado en el boletín oficial, todos los visitantes debían responder una serie de cuestionarios en el cual debían informar si habían realizado algún viaje al exterior y en particular en los países declarados de riesgo y si presentaban alguna sintomatología como fiebre, tos o dolor de garganta. Según confirmaron a este medio vecinos del lugar, muchos automovilistas "insultaban a los policías de tránsito por la demora en los controles".

Alguien me puede explicar a qué está yendo tanta gente a Monte Hermoso a esta hora? Es cuarentena.. no vacaciones! No aprendemos más! pic.twitter.com/W3IaXM4Phb — #LeandroGrecco (@leandrogrecco) March 16, 2020

Los vecinos tanto de Bahía Blanca como de Monte Hermoso se quejaron ante el municipio local por la actitud de este grupo (mayoritariamente locales). "Es terrible, no aprendemos más, no les importa ni su salud, ni la de sus hijos, ni la de nadie", afirmó Mariana, dueña de una panadería local.

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández,este domingo al informar que se suspendían las clases hasta el 31 de marzo, fue contundente al afirmar: "No son vacaciones, son medidas que tomamos para prevenir la propagación del virus". Se podría pensar que estas familias "veraniegas" no comprenden o no saben la definición de pandemia y alerta.

En la noche de este lunes, Fernández, publicó lo sucedido en su cuenta oficial de Twitter y volvió a mencionar que "te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos!

Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos! https://t.co/Rm5TPhjAdD — Alberto Fernández (@alferdez) March 17, 2020

Argentinos: ¿mal aprendidos o mal educados?