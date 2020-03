"El Ratón Pérez no está en cuarentena", le respondió Fernández a un pequeño

Como a todo pequeño, a Joaquín se le cayó su primer diente en tiempos de cuarentena obligatoria, su preocupación era si el "Ratón Pérez podía circular por el aislamiento social preventivo y obligatorio" dispuesto por el Gobierno Nacional que rige desde el viernes. La mamá de Joaquín, de 7 años, que vive con su familia en Lomas de Zamora, decidió preguntarle al Presidente a través de Twitter si el aislamiento y las restricciones para trasladarse "alcanzaban al ratón".



"Querido Alberto Fernández, necesito consultarte si entre las excepciones de cuarentena se encuentra el Ratón Pérez. A Joaquín se le cayó su primer diente y no sabemos si dejar la carta (el diente no lo encontramos) y no queremos poner al ratón en un brete y que la policía lo detenga", publicó Cecilia, arrobando al mandatario.

Querido @alferdez necesito consultarte si entre las excepciones de cuarentena se encuentra el Ratón Pérez.

A Joaquín se le cayó su primer diente y no sabemos si dejar la carta (el diente no lo encontramos) y no queremos poner al ratón en un brete y que la policia lo detenga. — Cecilita (@littlekbz) March 21, 2020

Para sorpresa del niño y de muchos usuarios, Fernández no tardó en dar una respuesta: "¡Cecilita! El Ratón Pérez puede llevar recompensas por los dientes caídos porque no está en cuarentena. Pero el resto, sí. Todos nos quedamos en casa. Así nos cuidamos y cuidamos a los demás. Que Joaquín deje su diente bajo la almohada y disfrute la recompensa".

@littlekbz Cecilita! El Ratón Pérez puede llevar recompensas por los dientes caídos porque no está en cuarentena. Pero el resto si. Todos nos quedamos en casa!!! Así nos cuidamos y cuidamos a los demás. Que Joaquin deje su diente bajo la almohada y disfrute la recompensa!!! ?? https://t.co/Yql7ovVGZW — Alberto Fernández (@alferdez) March 21, 2020

Además del intercambio tuitero, el presidente de la Nación le mandó un audio. El Ratón Pérez cumplió con su labor y Joaquín tuvo su recompensa: 200 pesos que podrá gastar cuando termine la cuarentena.