En cuarentena aumentó el pedido de ayuda por violencia de género

El avance de la pandemia no sólo provoca angustia, enfermedad y muerte por el Coronavirus, los pedidos de ayuda a la Línea 144 crecieron un 39% desde que entró en vigencia el DNU que dicta el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Se estiman, por lo menos, 18 femicidios durante la cuarentena, el 72% ocurrieron dentro del hogar de las víctimas. El 56% fueron cometidos por parejas o ex parejas. Las mujeres que sufren violencia de género en su mayoría conviven con su agresor, y por ello la cuarentena las encuentra más expuestas.

Desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad solicitaron a los tribunales de todo el país que extremen las medidas de protección y habilitaron otras líneas de comunicación ya que saben que muchas personas que son víctimas de violencia, en el encierro de su hogar, se les complica llamar al 144, en cambio tal vez, les resulte más efectivo mandar un mail o un mensaje por Whatsapp.

El encierro puede aumentar el peligro ya que las mujeres se encuentran en una situación de aislamiento que dificulta sus posibilidades de denunciar o de ir a otros lugares, por eso ofrecer nuevos canales de comunicación es importante en esta situación: pueden comunicarse vía Whatsapp al: 11-2771-6463, 11-2775-9047 y 11-2775-9048 y por mail, escribiendo a linea144@mingeneros.gob.ar.

“Todos y todas tenemos que armarnos redes, no sólo por temas de violencia sino para acompañarnos, esas redes son las que van a ayudar a salvarnos Si una mujer sufre violencia y no puede llamar para pedir ayuda, la que sí puede llamar es una vecina, o un vecino. No es momento para mirar para otro lado sino de involucrarse y ser solidarios. Tenemos que romper el -no meterse-…”, dice Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Género y Diversidad.

Las víctimas de violencia y la población LGTTB que sufran agresiones están excluidas de la obligación de quedarse en sus casas para denunciar, huir o pedir ayuda. La excepción está contemplada en el Boletín Oficial, por lo que pueden trasladarse. También pueden acercarse a las farmacias y con el código “barbijo rojo” pueden pedir ayuda.

Por los femicidios a puertas cerradas en esta cuarentena perdieron la vida una bebé de 2 meses; una nena de 2 años y otra de 7; una joven de 22 años y otra de 28; 5 mujeres de entre 30 y 40; 3 personas de entre 40 y 45 años y otras 2 de entre 50 y 53. Se quedaron sin mamá veintitrés hijas e hijos.

“Las mujeres tenemos más miedo a que nos maten, que a contagiarnos de Coronavirus”, dice Dolores Iglesias con apenas 21 años, desgarrada porque a su mamá Cristina y su hermana Ada de siete años, las asesinaron durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y no hay nada que pueda apagar su voz.