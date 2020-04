La Justicia lo considera peligroso, pero terminará su condena en junio

La Justicia rionegrina rechazó las pretensiones de un sujeto de 61 años que está detenido en Cipolletti por haber cometido delitos aberrantes, y que había pedido cumplir la cuarentena en la casa de su madre. Fuentes judiciales indicaron que este sujeto, al que identificaron como Mario Pino Vinet, cumple una condena a 21 años de prisión, por rapto y abuso sexual y agota la pena el 13 de junio próximo.

Es por ello que solicitó el beneficio de la libertad asistida, un instituto contemplado en la ley de ejecución que permite la salida anticipada seis meses antes del agotamiento total de la pena.

El reclamo de libertad asistida ya había sido rechazado por el Juzgado de Ejecución N° 8 en virtud de los informes desfavorables de las distintas áreas del Penal 5 de Cipolletti, pero el detenido volvió a insistir. Es por eso que en las últimas horas hubo una videoconferencia y el tribunal integrado por la jueza Alejandra Berenguer y los jueces Julio Sueldo y Guillermo Baquero Lazcano, volvieron a rechazar el pedido.

El tribunal concluyó que no hubo arbitrariedad en la resolución del Juzgado de Ejecución por considerarla bien fundada y porque justamente la libertad asistida se puede conceder cuando no haya riesgo para sí ni para terceros. En el caso puntual los dictámenes fueron desfavorables.

Los informes del penal fueron concluyentes. El área psicológica calificó la propuesta de libertad asistida como desfavorable por considerar que el egreso anticipado puede constituir un riesgo de violencia sexual para la sociedad.

Mientras que el área social consideró que no se “objetiva un buen pronóstico de reinserción social”. En conclusión aconsejaron no otorgar el beneficio por considerar que el egreso anticipado “podría ocasionar riesgos para sí como para terceros ya que no ha recibido tratamiento adecuado y específico acorde al delito por el cual cumple condena”.