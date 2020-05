El Ministro de Salud tiene un hematoma cerebral

El Ministro de Salud, Ginés González García, fue dado de alta y dijo que “está fenómeno”. Además confirmó que no le hicieron ni se hará el hisopado para descartar COVID19.

El funcionario brindó, ayer por la tarde, una entrevista al canal de noticias “TN” donde dio los detalles de por qué debió ser internado y cuál fue el diagnóstico que le dieron, y los resultados de los análisis a los que se sometió.

En la entrevista, los periodistas Diego Leuco y María Laura Santillán, el funcionario confirmó que se presentó en la clínica por un "hormigueo en la mano izquierda" que suele ser uno de los síntomas de una afección cardíaca. "Yo tenía que venir para hacerme un control de una cirugía que me hice hace un año, y aproveché para que me hicieran todos los análisis de laboratorio y tomografías por ese signo", detalló el Ministro.

Respecto al diagnóstico, informó que los médicos detectaron un hematoma subdural y aclaró que se trata de una lesión antigua que a partir de ahora deberá controlar periodicamente. "Me preguntaron si tuve algún golpe en la cabeza, pero si lo tuve fue hace muchos años. Yo estoy fenómeno, con ganas de volver a trabajar” dijo entre sonrisas, pero ante la noticia de la lesión, los periodistas indagaron un poco más, a lo que González García contestó, "Consulté si tenía alguna alternativa quirúrgica inmediata o alguna urgencia y me dijeron que no. Sí, tengo que seguir haciéndome estudios y ser cuidadoso ante cualquier síntoma. Me dijeron que me voy mañana a la mañana".

Ante la consulta de por qué eligió hacerse los estudios en una institución privada, algo que la oposición le recriminó por redes sociales durante toda la tarde de ayer, el Ministro dijo "Hace 30 años que vengo acá. Acá está mi historia clínica y acá funciona mi obra social. Hay gente exige cosas que no son importantes".

La última consulta de la periodista fue si pensaba realizarse un test de coronavirus luego de haber permanecido todo un día internado en una clínica, pero González García le restó importancia a la sospecha "No, ¿para qué? No me gusta hacer cosas que no tienen sentido. No tengo ningún síntoma, ninguna indicación para hacer el hisopado, sería en este caso absolutamente innecesario. Sería solo para los medios".