Perdió su trabajo por la cuarentena y vive en la calle con su hijo

Quedó viudo, perdió su trabajo por la cuarentena y ahora vive en la calle con su hijo de 10 años. La pandemia provocó una fuerte crisis económica a nivel mundial. Muchos se quedaron sin empleo e incluso sin techo.

En este contexto, en la noche de este miércoles desde un medio nacional mostraron de primera mano un testimonio desgarrador: "Se trata de un hombre que enviudó hace poco y fue echado del hotel en el que vivía junto a su hijo de 10 años, por lo que ahora ambos viven en la zona del Congreso".

El padre, angustiado, sostuvo que se quedó sin trabajo y terminó en la calle con su hijo: "Perdí hasta las herramientas, desde que empezó la cuarentena estoy acá. El estado decía que por 180 días no me podían echar del hotel, pero lo hicieron igual y me echaron con mi hijo”.

Además, más de un mes viviendo a la intemperie contó que ya les robaron parte de sus pertenencias: “Estamos expuestos a todo. Fuimos un día con mi hijo a un hogar y nos robaron hasta la mochila con los útiles. Cuando despertamos por suerte teníamos lo puesto, porque si no hubiéramos quedado desnudos en la calle”.