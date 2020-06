"Aula burbuja": así será el regreso a clases en agosto

La vuelta a clases genera incertidumbre. Si bien desde el Ministerio de Educación de Nación se analiza volver en agosto, la vuelta no será en todo el país. Lo cierto es que el Consejo para la Planificación del Regreso Presencial a las aulas ya evalúa la posibilidad de una vuelta a clases para todas las provincias que estén en fase 5. Tanto el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) como Chaco deberán esperar.



En una videoconferencia, Nicolás Trotta habló, acompañado por el titular del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), Diego Golombek y fue terminante acerca de las condiciones para el regreso. “En la escuela o establecimiento educativo donde no se puedan readecuar los protocolos no se va a poder dictar clases”, sentenció.

La propuesta es un modelo de aula “burbuja” en lugar de una estructura tradicional con, por ejemplo dos grupos de 2, 3 o 4 chicos que se ubiquen mirando hacia el centro del aula.

En ese sentido, Golombek dijo que “hay escuelas que no van a poder hacer estos agrupamientos entonces van a tener agrupamiento tradicional. Llegamos a detalles bastante pequeños. Por ejemplo, que los pupitres y los escritorios que no se usen no queden adentro del aula. Que no parezca un aula fantasma con un montón de escritorios y sillas arrumbados porque esto emocionalmente no va ayudar”.

Paso a paso, así será el plan de regreso a las aulas: