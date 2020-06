Más de 400 periodistas eran espiados en la gestión de Macri

La titular de la AFI, Cristina Caamaño, amplió la denuncia por espionaje ilegal en la era macrista y agregó las pruebas que confirman más de 500 personas víctimas de estas operaciones. El dirigente regional, Raúl Godoy, confirmó que el PTS se presentará el lunes en la Justicia para solicitar acceso al expediente y no descartó que puedan ser quereyantes.

Las nuevas fojas del expediente detallan un total de 403 periodistas, 28 académicos, 58 empresarios, dirigentes del PTS y otros militantes políticos y sociales, serían las nuevas víctimas aportadas por la actual conducción de la AFI en la denuncia hacia la propia organización de inteligencia, pero durante la gestión anterior.

En el caso de los trabajadores de prensa hay cronistas, reporteros gráficos, técnicos y camarógrafos de medios gráficos, electrónicos y audiovisuales de Argentina e incluso el exterior (esto último en el marco de la celebración del G-20 en Argentina); en todos los casos se trata de aquellos que hayan expresado en su trabajo cuestiones incómodas para el gobierno de Macri.

Cristina Caamaño declaró ayer, antes de ingresar a las oficinas judiciales que, “Si un periodista es o no opositor del gobierno de turno no influye en lo más mínimo respecto a las condiciones de seguridad que debían brindarse desde el Estado nacional para llevar a cabo un evento internacional de la envergadura del G-20. Lo mismo respecto a si el periodista publica o no fotos de sus viajes en Instagram o a quien sigue en Twitter, o si milita en el movimiento social ‘Ni Una Menos’”. La ampliación de denuncia fue realizada ayer viernes en las oficinas del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº11, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, quien intervendrá junto a la Fiscal en lo Criminal y Correccional, Paloma Ochoa.

Esta mañana le consultamos, desde Mejor Informado, al dirigente del PTS Raúl Godoy, sobre si su partido iba a tomar un rol protagónico en esta investigación y nos confirmó que si. "El lunes Myriam Bregman, va a realizar una presentación formal porque lo que sabemos es lo que ha salido en los medios. Nosotros ya habíamos denunciado que detectamos infiltrados en varias de nuestras actividades, no sólo en la gestión de Macri. Berni (Secretario de Seguridad en la gestión de Cristina Fernández), también operó en reiteradas oportunidades contra nosotros y siempre se infiltraba en las actividades de las que eramos parte", detalló Godoy.