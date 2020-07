Camioneros cortan Ruta 34 por restricciones de Santiago

El Sindicato de Camioneros de Santa Fe llevaba adelante este lunes un bloqueo de la ruta nacional 34, en el límite con la provincia de Santiago del Estero, en protesta por lo que califica como "actitudes hostiles" de parte del gobierno de esa provincia con los trabajadores, en el marco de medidas de control por el coronavirus.

El corte se realizaba en el límite interprovincial es esa vía nacional, entre las localidades de Ceres, en Santa Fe, y Selva, en Santiago del Estero.

Encabeza la protesta el secretario general del gremio en Santa Fe, Sergio Aladio, quien realizó “un llamado a todos los compañeros de la provincia y a todos los compañeros del país” debido a que son víctimas de lo que llamó “abusos inconstitucionales” y “atropellos hacia nuestro trabajo, que hacemos tan dignamente”.

Entre las medidas que cuestionan los camioneros figuran las de “precintar los camiones” y “prohibir que los trabajadores desciendan de las unidades para hacer sus necesidades”.

Los conductores comenzaron a concentrarse en la jornada de ayer y anticiparon que piensan realizar "todas las medidas que sean necesarias para que entiendan cuál es la postura de los trabajadores camioneros del país”.

"En la provincia de Santiago del Estero, los gobernantes de esa provincia no entienden el sacrificio, no entienden del esfuerzo y no entienden lo que nosotros dejamos arriba de los camiones para llevarles el alimento a ellos y al resto del país”, indicó Aladio.

El dirigente advirtió que, de no revertirse las medidas de parte del gobierno santiagueño, "por las rutas no va a ingresar más mercadería” a ese distrito.

Desde el Sindicato de Camioneros santafesino indicaron que tienen reservadas más de mil raciones de comida e igual cantidad de botellas de agua mineral para comenzar a afrontar las medidas de protesta.

Además de la protesta en el límite interprovincial, el gremio no descarta realizar presentaciones judiciales contra lo que consideran medidas de avallasamiento en los controles que lleva adelante la policía de Santiago del Estero.

En ese sentido, Aladio declaró hoy a radio Universidad de Santa Fe que "te ponen la faja (en la puerta de los camiones) en cualquier lugar de Santiago, aunque seas de circulación por sus rutas, y si rompés la faja te toman los datos para iniciar acción judicial en Santiago del Estero", lo que calificó como "una locura" y una medida "inconstitucional".