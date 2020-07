Desesperante: Se trepó al hospital para ver a un infectado

Una situación salida de los cabales mostró la realidad que vive hoy la Argentina con el atosigamiento del coronavirus: Cómo no podía ver a un familiar que tenía internado y aislado en el hospital, una mujer decidió treparse por la cornisa del edificio para poder acercarse a la habitación.

El desesperante episodio tuvo lugar en las últimas horas de este lunes en el Hospital Muñiz, de Capital Federal. El video fue grabado por personal del nosocomio y rápidamente fue subido a las redes.



Una oficial de la policía de la Ciudad y trabajadores del hospital ayudaron a la mujer para que no diera pasos en falso y cayera al vacío.



"Quiero ver a un familiar que está internado y no me dejan", habría dicho la mujer ante el asombro de los presentes. "¡No te muevas!", le gritaban desde abajo mientras otra guardia también se trepaba para socorrerla.