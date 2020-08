Ginés optimista: la vacuna estaría en el primer trimestre

El ministro de Salud, Ginés González García, destacó que si bien "ha sido muy prudente" el anuncio realizado ayer sobre el acuerdo para producir una vacuna contra el coronavirus, aseguró que "apuesta" a que estará lista "en el primer trimestre del año que viene".



"Ha habido mucha prudencia en el anuncio, pero si usted me pregunta yo me juego y apuesto a que será en el primer trimestre del año que viene. Soy optimista, el laboratorio dijo el primer semestre, a mediados de año, pero semestre no es eso", afirmó el Ministro en diálogo con Radio Metro.



Además, González García dijo que si bien está "muy contento y orgulloso" por el acuerdo, aclaró que también "estamos negociando con los tres estudios mas adelantados, como el de China (de la farmacéutica CanSino junto con la unidad de investigación militar), los que están haciendo una experiencia clínica en el país (BioNTech, empresa alemana, y Pfizer, farmacéutica estadounidense) y el tercero que es AstraZeneca, que lleva varios meses", en referencia al proyecto anunciado ayer por el presidente Alberto Fernández y que ese laboratorio realiza junto al Universidad de Oxford, y cuya vacuna sería producida por México y nuestro país.



"Lo de ayer fue importante por varias razones, la primera porque nos da una oportunidad. Mi miedo fue siempre que como esto se produce en el hemisferio norte y la investigación y la prioridad es para su población, quedáramos un poco atrás en un tema que es mundial y lo de ayer nos ubica en la misma linea y tiempo que otros países del mundo", señaló.



Además, el ministro aseguró que esto nos permite "tener una capacidad distributiva sobre toda América Latina, junto a México, de hacer la vacuna en Latinoamérica para toda Latinoamérica, y un punto importante es el precio, que es un ejemplo solidario de los que no tiene mucho el mundo en estos momentos".



"Acá no hay fines de lucro, con lo cual el precio probable será de entre 3,5 o 4 dolares, un precio diferencial, muy distinto a lo que dicen otros fabricantes, y nos da accesibilidad sobre todo en un país donde hay dificultades económicas", añadió.



Al referirse a la vacuna, González García dijo que "la inmunidad con una dosis, según un estudio internacional, se detecta en el 91% de las personas y eso es altísimo, pero con una segundo dosis, al segundo mes, se logró el 100%".



El titular de la cartera sanitaria dijo que el laboratorio argentino mAbxience tiene dos plantas locales, y ya nos dijo que "va a discontinuar otras producciones para darle prioridad a esa vacuna, y México va a hacer el envase final".