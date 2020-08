Cuarentena hasta el 30 de agosto, "pero con una ventana de esperanza"

El presidente de la Nación, Alberto Fernández anunció desde la Residencia de Olivos cómo continuará el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por la pandemia de coronavirus: "Este sistema seguirá hasta el 30 de agosto, con pequeños cambios" dijo el Jefe de Estado.

Lo acompañaron como en cada conferencia desde el inicio de la pandemia, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. "Hablabamos con Axel y Horacio de que la gente debe tener cierto agotamiento de vernos cada dos semanas, pero estamos lejos de resolver el problema. Necesitamos que el sistema no se sature. Si estamos cumpliendo es porque ganamos tiempo" dijo Fernández.

En referencia a la situación del país, el presidente contó: "Luego de una larga teleconferencia con los gobernadores de las provincias que han demostrado crecimiento de casos, hemos acordado cómo seguir adelante. Hubiera querido que muchos argentinos que reniegan de las medidas hubieran escuchado a los gobernadores de Jujuy y Santiago del Estero que han multiplicado los contagios de un modo muy peligroso. En Jujuy durante más de 100 días no tuvo 1 caso, hoy tiene el 93% de sus camas de terapia ocupadas. El problema ya no es el AMBA".

"Todos los gobernadores atribuyeron el aumento de contagios, a la mayor circulación y a las reuniones sociales".

Más allá de las preocupaciones por la situación sanitaria, Alberto Fernández reconoció: "Es un tiempo crítico, pero con más esperanza, por los acuerdos con la Universidad de Oxford, y con el laboratorio AstraZeneca, para desarrollar la vacuna y contar con ella muy pronto. Eso nos deja ver un horizonte. Los primeros meses del año entrante contaremos con la vacuna y eso nos disipa un poco la incertidumbre. Hoy tenemos una ventana de esperanza. Muchos hablaban de que Argentina no estaba preocupada por la vacuna, pero en silencio, y en trabajo conjunto con México logramos traer una solución a toda América Latina".

Sobre las medidas previas, el presidente recordó: "Hicimos la cuarentena temprana con éxito. Fortalecimos el sistema de salud en todo el país. Pero seguimos hablando de cuarentena cuando ya no existe. Porque la gente circula, los negocios están abiertos, la actividad industrial está en altos niveles".

Y por ultimo cerró con el siguiente mensaje: "Cuidarnos ya no depende solo de un Gobierno, depende de nosotros mismos. Debemos ser más prudentes porque el virus sigue entre nosotros. Les pido que nos acompañen, que entiendan que tienen que ser muy cuidadosos, y que más allá de cualquier discurso de ocasión esta es la realidad. Para que no crezcan los porcentajes de ocupación de camas, entiendan que el riesgo de encontrarnos es un problema, no es un acto de autoritarismo".