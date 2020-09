Cafiero defendió la quita a Buenos Aires: "es justa", dijo

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó hoy que es "constitucional, justa y legítima" la medida de quitar dinero a la ciudad administrada por Horacio Rodríguez Larreta. Lo hizo al reafirmar que la decisión fue traspasar a la provincia de Buenos Aires una parte de los fondos adicionales, que la Ciudad de Buenos Aires había recibido en 2016, "merced a un decreto de la gestión macrista", y enfatizó que "no son fondos coparticipables".



"No es fondo coparticipable que entregan las provincias. No es la masa coparticipable lo que se está distribuyendo, son fondos directos que se dieron del Tesoro Nacional a la Ciudad", sostuvo hoy Cafiero y precisó que "no van a faltar los recursos necesarios para el funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires".



Así lo afirmó el funcionario esta mañana en declaraciones a radio La Red y Continental, luego de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, instruyera a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a promover una acción judicial contra el Estado nacional, para que "se declare la nulidad e inconstitucionalidad" del decreto firmado ayer por el presidente Alberto Fernández.



"La decisión es constitucional, justa y legítima", subrayó esta mañana Cafiero y recordó que la medida "está en línea con declaraciones que en su momento hizo Rodríguez Larreta, en 2016, cuando los fondos le llegan al distrito diciendo "que no eran fondos coparticipables".



También recordó el "testimonio que circuló del anterior ministro del Interior (Rogelio Frigerio) hablando de que había sido desmedido cómo se habían dado esos recursos y que se iba a corregir con un decreto, por el enojo de muchos gobernadores".



"Esto es algo que se venía charlando desde hace tiempo y que se sabía, por eso parte de la escenificación política del día de ayer (en referencia al anuncio del Jefe de Gobierno porteño de que iría a la Corte Suprema) corresponde también evaluarla en este sentido", analizó Cafiero en declaraciones a radio La Cielo de La Plata.



"Se estaba hablando y además nosotros ya lo habíamos dicho durante la campaña que íbamos a reparar estas inequidades que había hecho el macrismo", insistió el jefe de Gabinete de ministros.