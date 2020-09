Reporte diario del país y la región

El Miércoles se confirmaron 11.674 nuevos casos de coronavirus. Con estos registros, suman 589.012 positivos en el país. Del total de esos casos, 1.247 (0,2%) son importados, 128.236 (21,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 380.805 (64,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

La tasa de incidencia de los casos confirmados es de 1.298 casos cada 100 mil habitantes. La edad promedio de los casos positivos es de 38 años. Se dieron 456.347 altas, lo que representa el 77,4% de los casos confirmados.

Son 3.118 las personas internadas en terapia intensiva: 1.481 de Buenos Aires, 500 de Córdoba, 269 de CABA, 103 de Santa Fe, 104 de Mendoza, 94 en Tucumán, 93 en Neuquén, 101 en La Rioja, 87 en Río Negro. A nivel nacional la ocupación de las camas de terapia intensiva por patología Covid y no Covid es del 59,9% y 68,2% en AMBA

Desde el último reporte emitido, se registraron 113 muertes. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 12.229. La tasa de letalidad de los casos confirmados es del 2,1% mientras que la tasa de mortalidad general es de 267 casos por millón de habitantes. La edad promedio de los fallecidos es de 73 años.

Neuquén

El Comité de Emergencia Provincial confirmó en el reporte nocturno 131 casos positivos de los cuales 21 son personas mayores de 60 años. Se informaron 8 muertes: Se trata de un varón de 50 años, de Neuquén capital; una mujer de 61 años, de Neuquén capital (diabetes); una mujer de 71 años, de Centenario, (hipertensión arterial y diabetes); una mujer de 71 años, de Centenario, (diabetes); un varón de 73 años, de Neuquén capital (hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca), un varón de 77 años, de Cutral Co, una mujer de 72 años, de Cutral Co y un varón de 68 años, de Cutral Co, (hipertensión arterial y diabetes).

Casos:

86 de Neuquén

9 de Centenario

1 de Plottier

8 de Cutral Co

11 de Senillosa

2 de San Patricio del Chañar

4 de Plaza Huincul

2 de Picún Leufú

1 de Piedra del Águila

6 de Villa La Angostura

1 de Junín de los Andes

En total son 241 los casos confirmados en el día. Se dieron 158 altas: 90 de Neuquén capital, 16 de Cutral Co, 15 de Senillosa, 12 de Centenario, 9 de Plottier, 7 de Rincón de los Sauces, 6 de Plaza Huincul, 1 de Añelo, 1 de Las Ovejas y 1 de Zapala.

Edad promedio del total de personas fallecidas: 71,1 años con un rango que oscila entre 47 y 98 años.

Tasa de letalidad: 1,7%

Edad promedio del total de personas contagiadas: 40,1 años con un rango que oscila entre los 21 días y los 98 años.

Estancia promedio en UCI (de los pacientes actualmente internados): 13,0 días con un rango de 1 a 151 días.

Porcentaje de ocupación de camas UCI-Total 92,0%

La provincia de Neuquén tiene 6.002 casos confirmados: 2.867 activos, 3.033 recuperados y 102 muertes.

Río Negro

Se confirmaron 252 casos positivos: 31 de General Roca, 33 de Allen, 2 de Cervantes, 1 de Ingeniero Huergo, 6 de General Godoy, 22 Villa Regina, 7 de Chichinales, 9 de Cipolletti, 8 de Fernández Oro, 6 de Cinco Saltos, 3 de Campo Grande, 5 de Catriel, 5 de Choele Choel, 28 de Viedma, 1 de General Conesa, 16 de San Antonio Oeste, 1 de Las Grutas, 55 de San Carlos de Bariloche, 7 de El Bolsón, 1 de Comallo y 5 Ingeniero Jacobacci.

Fallecieron 7 pacientes: Dos mujeres 73 y 77 años de General Roca, una mujer de 61 años de Cipolletti, dos mujeres de 92 y 85 y un hombre de 62 años de San Carlos Bariloche y una mujer de 69 años de General Conesa.

Se dieron 235 altas: 25 de General Roca, 23 de Allen, 10 de Cervantes, 4 de Ingeniero Huergo, 5 de General Godoy, 32 de Villa Regina, 1 de Chichinales, 35 de Cipolletti, 12 de Fernández Oro, 3 de Cinco Saltos, 1 de Contralmirante Cordero, 1 Campo Grande, 18 de Catriel, 4 de Choele Choel, 3 de Lamarque, 1 de Río Colorado, 10 de Viedma, 9 de San Antonio Oeste, 27 de San Carlos de Bariloche, 1 de Dina Huapi, 9 de El Bolsón y 1 de Ingeniero Jacobacci.

En total la provincia tiene 9.454 casos confirmados: 2.609 activos, 6.581 recuperados y 264 muertes.

Casos activos: 449 de General Roca, 173 de Allen, 20 de Cervantes, 38 de Ingeniero Huergo, 22 de Mainque, 26 de General Godoy, 200 de Villa Regina, 50 de Chichinales, 346 de Cipolletti, 48 de Fernández Oro, 32 de Cinco Saltos, 1 de Barda del Medio, 16 de Campo Grande, 43 de Catriel, 23 de Choele Choel, 13 de Luis Beltrán, 5 de Lamarque, 4 de Río Colorado, 164 de Viedma, 12 de General Conesa, 4 de Guardia Mitre, 169 de San Antonio Oeste, 7 de Las Grutas, 3 de Sierra Grande, 1 de Valcheta, 623 de San Carlos de Bariloche, 10 de Dina Huapi, 49 de El Bolsón, 3 de Comallo, 54 de Ingeniero Jacobacci y 1 de Los Menucos.