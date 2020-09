"Es un perro, hágase ortear a pedal eléctrico"

"Me acaban de dejar esto en mi casa. Me encantaría preguntarle a quien lo dejó si pretende que deje la perra encerrada entre 4 paredes o deje de ir a trabajar para que no ladre??? Es un perro y está en un patio, hágase ortear a pedal eléctrico!!!!", fue el mensaje que escribió en twitter una joven de Paraná.

Unos vecinos, "cansados" de escuchar los ladridos del perro que provenían de uno de los patio linderos, le dejaron un escrito en un papel: "Por favor no dejen solo al perro en el patio cuando no están, ladra, aulla y molesta. Por favor seamos buenos vecinos".

Ivone se indignó por la queja, publicó la "carta" en cuestión en las redes sociales. Inmediatamente los mensajes no tardaron en aparecer. Algunos coincidieron en el malestar de la joven y en otros, a favor de los vecinos: "La gente que deja solo al perro ladrando o el gato maullando todo el día en su departamento es la misma que después se queja en las fiestas de que a su mascota le da miedo los ruidos. Quieren tener mascota pero no la cuidan. Pero la culpa es del otro", fue uno de los mensajes.

Sin embargo, la gran mayoría se volcó a favor de los "damnificados" por los ladridos del perro: "Eso necesitan los infelices que creen que viven solos en medio del campo. Un perro ladrando horas y horas seguidas te quema la cabeza. Es mi casa y tengo derecho a vivir en paz. Si tenés perro cuídalo como corresponde".