Descontarán el día al docente que no trabaje

Tras la advertencia de UTE-Ctera de "retención de servicios" para el 17 de febrero - fecha prevista para el inicio del ciclo lectivo- la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña confirmó que se podrá descontar el día de trabajo a los docentes si toman medidas de fuerza para evitar el regreso presencial a las aulas este año.

“Ellos pueden manifestarse, tomar medidas de fuerza, eso está previsto. Pero también el Gobierno de la Ciudad, en caso de que el docente no trabaje, podrá descontar el día”, indicó la funcionaria porteña en declaraciones a radio Mitre.

"La situación sanitaria está descontrolada" señaló la secretaria general del gremio, Angélica Graciano y es por ello que harían "retención de servicios". “Los anuncios demuestran que desconocen el funcionamiento de las escuelas y no tienen idea de cómo es dar una clase o estar con 30 estudiantes”, reclamó la referente sindical sobre la confirmación de vuelta a clases que dio a conocer H oracio Rodríguez Larreta el pasado jueves.

“Ellos pueden tomar la medida de fuerza que quieran, pero no están yendo a trabajar. Cuando no van a trabajar, se descuenta el día. Esto ha sido siempre así en la Ciudad, incluso fue a la Justicia y fue ratificado, por lo que tiene todo el marco de legalidad que corresponde. Ellos tienen el derecho a manifestar su posición y el Estado, a descontar el día no trabajado”, había argumentado el viernes pasado en Intratables (América).

La ministra de Educación porteña también confirmó que se va a testear a todos los docentes antes del comienzo de las clases y, luego, se harán exámenes de diagnóstico “sistemáticos” hasta que esté la vacuna para comenzar con el plan de inmunización.