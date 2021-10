Con precios congelados "habrá desabastecimiento"

El gobierno nacional publicó hoy en el Boletín Oficial la resolución que congela precios de 1432 productos hasta enero, con los valores vigentes a 1 de octubre.

Con este panorama, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, dijo que va a haber faltantes en las góndolas . “Va a haber desabastecimiento, no tenga ninguna duda. Cuando se le termine al que ya tiene fabricado a ese producto, si eso le provoca pérdida no lo va a volver a fabricar porque no hay manera. Si yo tengo un producto que no puedo tener rentabilidad no lo voy a fabricar porque no lo puedo volver a hacer. ¿Le voy a comprar al proveedor más caro de lo que puedo vender? No existe”, dijo.