Críticas por la respuesta de los Fernández a Carreras

Las respuestas del presidente Alberto Fernández, y del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras por la situación generada en la provincia con el accionar de grupos violentos identificados con la RAM, no sólo sorprendió, sino que también generó críticas desde distintos ámbitos.

El mandatario nacional dijo en una carta que “no es función del Gobierno brindar más seguridad en la región” y le sugirió a Carreras que cree su propia policía "antimapuche".Por su parte, Aníbal Fernández le dijo que "no puede exigir nada". Por lo tanto la reasignación de fuerzas federales en el sur es sólo un acto de solidaridad. Noticias Relacionadas Fernández le dijo a Carreras que cree fuerza especial

Aníbal a Carreras: “Señora, está equivocada”

Ante semejante postura, el ministro de Seguridad de Chubut utilizó su red de Twitter para manifestar que “para la Capital si. Para el Conurbano también. ¿Pero para la Patagonia no? Así gobiernan, mirándose el ombligo”.

Federico Massoni agregó: “En Chubut no dialogamos, no mediamos, no defendemos delincuentes, no nos interesa convivir con ellos. ¡Acá los combatimos y los llevamos ante la justicia!”.

El ministro ya se había expresado públicamente al difundirse la defensa del Gobierno argentino en favor de Facundo Jones Huala en la audiencia en la que se debatía su pedido de libertad condicional. En ese momento, advirtió que ningún “delincuente y terrorista como este” va a poder “pisar un centímetro de la provincia”.

Desde la oposición al gobierno, fueron múltiples los comentarios sobre la decisión adoptada por "los Fernández". Waldo Wolff ironizó: “El presidente le escribe a la gobernadora de Río Negro transmitiéndole que no es responsabilidad del gobierno nacional dar seguridad en la región. Tristemente es nuestro jefe de campaña”.

Carla Carrizo, de la Unión Cívica Radical señaló: “Perplejidad. Sigue la Presidencia de la Nación sin entender el conflicto en Río Negro. No se trata de solidaridad. Cuando hay grupos radicalizados que cuestionan al Estado con violencia política hay delito federal contra el orden público nacional; hay obligación y responsabilidad”.

“El Presidente habla de solidaridad en el envío de fuerzas federales a Rio Negro ante los atentados terroristas, cuando es su obligación por la ley de Seguridad Interior por estar en peligro colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes de una región determinada”, sostuvo el diputado radical Luis Petri.

“Exigimos al Presidente que convoque urgente al Consejo de Seguridad Interior para llevar tranquilidad a Río Negro y la región. Tiene que demostrar si puede hacerse cargo de los problemas o si los va a seguir ignorando, y definir si está del lado de la Ley o de los delincuentes”, planteó el legislador José Cano ,de Juntos por el Cambio,

Por su parte, Patricia Bullrich consideró que el jefe de Estado “peca de ignorante eludiendo sus responsabilidades en materia de seguridad”.

Diversos analistas políticos también cuestionaron el contenido de la respuesta del presidente a la gobernadora, alertando sobre su ubicación en tiempo y espacio , y preguntándose entonces cuál es el papel de las fuerzas federales, la ley de seguridad interior y el rol del Estado argentino.