Suspendieron la indagatoria a Macri por un error del juez

La defensa de Mauricio Macri logró suspender la declaración indagatoria en la causa por el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan debido a un error del juez Martín Bava. El abogado Pablo Lanusse, defensor del ex presidente, le planteó al juez al comienzo de la audiencia si Macri había sido relevado del deber de guardar secreto sobre temas de inteligencia nacional, lo que no había sucedido.

De acuerdo a Lanusse, el juez Bava le había pedido a la interventora de la AFI que relevara a Macri del secreto de inteligencia, pero Cristina Caamaño le respondió que en el caso de Macri debía hacerlo el propio Alberto Fernández. Pero el pedido nunca se elevó al presidente.

La AFI ya había relevado del secreto de inteligencia a otros imputados que declararon en esta causa, por lo que no se explica por qué Bava no hizo la solicitud respecto a Macri.

"Fue un acto bochornoso", dijo Lanusse al salir del juzgado. "Ha quedado absolutamente en evidencia que el juez Bava en su animadversión contra Macri y con su pretensión de querer procesarlo antes de las elecciones por este escándalo que ha generado en pleno proceso electoral", agregó.

"El juez debió haber esperado a tener el relevamiento, lo que pasa es que está tan apurado por celebrar la indagatoria, porque todos tenemos que saber que a ninguna persona se la puede procesar si no es indagado. Todo esto es un show, tristemente es un show que se usa al dolor detrás de los héroes del ARA San Juan", insistió Lanusse.

Con esta dilación la defensa de Macri logró que no sea procesado antes de las elecciones, como sospechaban que haría Bava. La defensa del ex presidente sostenía que la fecha elegida para la indagatoria de este jueves no era casual porque le daba los diez días hábiles que debe esperar después de la declaración para procesarlo.

"No van a tener la foto" de Macri procesado, celebró Lanusse. "Seguramente hay un auto de procesamiento contra Macri que ya está escrito. Todo esto es un circo", completó.