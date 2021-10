EL Banco Central vendió 300 millones para frenar la suba

El Banco Central debió vender USD 290 millones de sus reservas en el mercado mayorista para contener la demanda y evitar la suba de la cotización, que en ese segmento quedó en $99,52 para la compra y $99,72 para la venta, tres centavos por encima del cierre de ayer.

El avance del dólar en el mercado informal llega al 18 por ciento en lo que va del año. El contado con liquidación libre de intervenciones llegó a los $207 por dólar, y la brecha cambiaria que separa a esa cotización del precio en el mercado oficial mayorista está en el 98 por ciento.

La semana del dólar oficial cerró con un alza acumulada de 33 centavos, en lo que el alza semanal más importante desde fines de abril, dado que la demanda de divisas excedió a la oferta privada disponible y requirió de las ventas oficiales para atender el faltante, según indicaron algunos operadores.

De todos modos, debido a las fuertes restricciones para la compra, “el BCRA cerró el mes con compras por algo más de USD 200 millones y se mantuvo como el mejor octubre de la última década. La nacionalización de insumos lograda en las últimas jornadas liberó la posibilidad de nuevos pagos de importaciones que mayoritariamente se cursaron en la jornada”, explicó una fuente del Banco Central, y el dólar oficial subió a un ritmo inferior al de la inflación.

Por otro lado señalan que “el dólar blue, que llegó a 198 pesos, está siguiendo la tendencia alcista que comenzó en abril y que va a seguir. Mientras no se frene la inflación y se siga emitiendo, el blue no puede ir hacia otro lugar que no sea hacia arriba. Eso no quiere decir que sea lineal. A veces pega un salto, a veces queda estable un par de semanas, con una forma de serrucho. Pero después de cada salto queda un escalón más arriba. Un dólar estable con una inflación del 3 o el 3,5% mensual es imposible de sostener”