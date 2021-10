Hay 25 nenes internados y 5 en terapia por bronquiolitis

Preocupación por el aumento de casos en niños con bronquiolitis en Comodoro Rivadavia. Unos 25 niños internados, de los cuales cinco están en terapia intensiva. Profesionales advirtieron que los cuadros más graves son en bebés de 3 meses.



“Hacía casi dos años que no teníamos bronquiolitis prácticamente, pero hace tres semanas se comenzó a registrar un incremento de cuadros respiratorios en los chicos", sostuvo Luis Cisneros, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Regional de Comodoro, en diálogo con el medio local Periodismo de 10.

Además, reconoció el incremento de consultas por casos de cuadros respiratorios a pesar de que nos encontramos en una época estacional donde tienden a bajar. “El 100 por ciento de la detección viral es respiratoria. Seguimos con la misma demanda. Hemos pasado de 20 a 100 consultas por guardia y con nivel de internación que no bajan de los 25 pacientes, de los cuales más del 90 por ciento son bronquiolitis”, detalló el especialista.

Asimismo, según informó el promedio de pacientes internados en este momento se mantiene entre 25 y 26: “En terapia las seis camas, cinco eran bronquiolitis, así que el porcentaje es muy importante”.



Por último, Cisneros se refirió al tratamiento puntualmente: "Para los casos de bronquiolitis se utiliza oxígeno y afortunadamente ese suministro está garantizado aquí en el Regional". No obstante, aseguró que para evitar este tipo de virus, es fundamental, "el lavado de manos, airear las habitaciones, no fumar, que las infancias tengan las vacunas al día y no acercar a los niños con personas resfriadas, además de mantener la lactancia materna".