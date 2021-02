Para Fernández lo que hizo Ginés "es imperdonable"

Luego del escándalo desatado por el "vacunatorio VIP" que terminó con la renuncia de quien supo ser ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, el presidente Alberto Fernández se refirió a lo ocurrido y reconoció que le pidió que dejara su cargo "con dolor", pero remarcó que "lo que hizo es imperdonable".

“Le exigí la renuncia con dolor. Ginés era un gran ministro. Y además, lo quiero. Pero lo que hizo es imperdonable. La política es ética, tenemos que terminar con este tipo de prácticas, con la cultura argentina de la viveza, la picardía, el manejo de las influencias”, contó el mandatario quien tomó juramento este sábado a Carla Vizzotti como actual ministra de Salud.

En diálogo con Página/12 Fernández aseguró que se enteró de la existencia de este circuito ilegal de vacunación “por los diarios”. “Yo no tolero cosas así. Ni hago cosas así. Manejo mi propio auto. Cuando no era funcionario y me ofrecían pasar al Salón VIP sin hacer cola, me negaba. Como Presidente no puedo consentir que se concedan esos privilegios”, remarcó el Jefe de Estado.

Asimismo, en Twitter se refirió en horas de la tarde del domingo a lo sucedido. En un hilo publicado en la red social expresó: "Es público y notorio que he debido tomar una decisión ante un hecho reprochable. Lo sucedido en el Ministerio de Salud fue un hecho que aunque excepcional no puede avalarse" comenzó el mandatario.

Sobre Ginés dijo: "Ha sido una persona fundamental para que la pandemia no arrecie sobre los argentinos. Ha sido capaz de poner de pie un sistema de salud quebrado y de darle a cada argentino la atención pertinente cuando el virus lo hizo víctima".

En cuanto a la designación de Vizzotti en el cargo de ministra, Fernández encomendó "que protocolice al máximo el suministro y aplicación de vacunas considerando la situación de las personas expuestas por la labor que ejercen. Debemos trabajar para evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse".

Además se refirió a la cantidad de dosis que han sido aplicadas desde que comenzó la vacunación contra el coronavirus: "En Argentina más de 700 mil personas han recibido dosis de la vacuna. Más de 400 mil personas ya recibieron las dos dosis y han logrado inmunizarse. El ritmo de vacunación comienza a acelerarse con la llegada al país de más vacunas" sostuvo en Twitter.