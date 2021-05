La foto del gobierno unido, en un acto oficial

Alberto Fernández y Cristina Kirchner se mostraron hoy juntos en un acto. La ocasión elegida fue el lanzamiento del Programa Reconstruir, que se pone en marcha para “finalizar 55 mil unidades habitacionales” iniciadas durante el último gobierno de la actual vicepresidenta. Más allá del motivo, el evidente gesto político, resaltado después ad infinitum en las redes sociales, fue comenzar otra campaña: la de que hay un gobierno unido, y que la interna es un invento de operadores y adversarios opositores.

El jefe de Estado estuvo acompañado por la vicepresidenta; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; la vicegobernadora de ese distrito, Verónica Magario; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; y el intendente local, Mario Secco.

La vicepresidenta no habló en el acto.

"Debilitaron cada una de las estructuras del Estado porque estaban convencidos de que no era el Estado el que debía venir a socorrer a los que no tenían casa, sino que creían que esto lo iba a hacer el mercado, que solo va dónde se gana plata, no dónde la gente lo necesita", dijo el presidente; y señaló que ahora "el Estado está donde hay una necesidad porque donde hay una necesidad, hay un derecho".

"Me llena de alegría la secuencia de terminar viviendas que ideó Néstor Kirchner y empezó a ejecutar Cristina Fernández", dijo.

En ese contexto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, se refirió a la dicotomía que representa que la gestión anterior "dejó 55 mil viviendas sin terminar", mientras "pidieron 55 mil millones de dólares para endeudarnos para siempre", y agregó: "Y la deuda sí que nos la dejaron, y con eso viene batallando el Presidente para tratar de dar respuesta".

"Es una excelente noticia en el medio de tantas dificultades generadas por la pandemia que el Gobierno se esté ocupando de reactivar estas casas en todo el país. Nos ocupamos de lo importante: dar trabajo, mejorar el bienestar y cumplirle los derechos a nuestro pueblo, que para eso nos votó", concluyó el gobernador.