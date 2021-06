Una docente negó la existencia del coronavirus: la echaron

La pandemia ya causó casi 80 mil muertos en el país, y millones alrededor del mundo en poco más de un año y medio, sin embargo hay quienes, aún ante la virulencia de la segunda ola en Argentina, con versiones conspiranoicas aseguran que es todo un "invento" de escala global, pretendiento tapar el sol con la mano. Es el caso de una docente de Santa Cruz, que protagonizó un escándalo al enseñarle a sus alumnos que “el COVID no existe”.

Rosa Razuri es abogada, fue candidata del PRO y actual militante del partido liderado por Juan José Gómez Centurión. También es profesora, curiosamente da clases de la materia “Formación ética y ciudadana” en la Escuela Industrial 7 de la localidad santacruceña de Las Heras.

“La gente no se muere de COVID porque el COVID no existe. Un adolescente es más maduro que ustedes que son madres, y es una vergüenza que las madres no se formen para saber educar a sus hijos. Si a ustedes les molesta, a mi no me interesa”, dijo la docente durante una videoconferencia con las madres de sus alumnos.

#SantaCruz|| Una docente que negó la existencia del coronavirus en una reunión de padres.



uD83DuDD36Abogada, excandidata del PRO y actual militante del partido liderado por Juan José Gómez Centurión, la polémica profesora, Rosa RazuriuD83DuDC47pic.twitter.com/r60FexDnoI — Mariano González (@Mariano_radio) June 3, 2021

Tras esta polémicos dichos fue cruzada por varias de sus interlocutoras, y una de ellas afirmó: “Señora, mi hija tiene 14 años y usted no le puede decir a ella que el Covid no existe. No puede hacerlo”.

Sin embargo, de inmediato la docente redobló la apuesta y señaló: “Yo tengo a mi hermano que es médico científico y es lo que me informa. Se está muriendo la gente por neumonía, no por COVID. Los barbijos son bozales y los hisopados son torturas”.

En ese momento otra de las madres vuelve a interrumpirla y señala: “Mi mamá tuvo neumonía pero ingresó con COVID”. Pero Razuri le contesta, negando es esfuerzo de los médicos día a día por salvar vidas: “No, yo le voy a decir algo: le dicen eso porque le mienten. La gente se enferma de neumonía pero no la tratan por neumonía, la tratan por Covid que no existe y por eso la gente se está muriendo. No hay tratamiento contra el coronavirus porque no existe y por eso no saben qué hacer”

El video con la postura negacionista del coronavirus por parte de la docente se viralizó rápidamente a través de las redes sociales y provocó un escándalo entre los grupos de padres. En este sentido, desde el Consejo Provincial de Educación aseguraron que la profesora será separada de su cargo.

El vicepresidente del Consejo, Ismael Enrique, anticipó: “tenemos los mecanismos administrativos para actuar en consecuencia: lo primero que ocurre es la separación del cargo e inicio del sumario”. El funcionario provincial calificó como “extremadamente grave que la docente tenga este tipo de discurso. En un momento tan difícil en el mundo entero, gente que haga este tipo de planteos es grave y más si se trata de una persona que esta enseñando formación ética y ciudadana, con semejante nivel de irresponsabilidad y negacionismo”.

En tanto, no descartó iniciar “otro tipo de acción legal”, ya que no se puede “negar una enfermedad que se está llevando vidas”.