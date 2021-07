Le "robó" el perro a su vecino, para salvarle la vida

En las últimas horas se viralizó un video en el que Gastón Sosa, un joven de 25 años del barrio La Ripiera de Garupá, en la provincia de Misiones, contó en las redes que iba a llevarse al pitbull de su vecino, al que observaba en estado evidente de abandono. Asumiendo cualquier tipo de responsabilidad por la acción, Gastón se mostró decidido a cambiarle la calidad de vida a Kayser, el nombre que recibió el can de aproximadamente un año.

Ante el frustrado intento de lograr que el responsable de la propiedad que le diera al animal que se encontraba amarrado en un patio y con evidentes señales de deterioro, decidió publicar un video con las imágenes del can advirtiendo que se llevaría al animal “sin importar las consecuencias”, para mejorar su calidad de vida, y lo hizo. Liberó al perro y se lo llevó a su casa.

"Hola gente les quería mostrar este perro esta sufriendo mucho es un pitbull pero su dueño lo tiene atado a su suerte yo le pedí para mi pero no me lo quiso dar mi tía también lo pidió pero no quiere regalar y siempre cuando podemos le damos de comer y agua, va a ser de mucha ayuda si me dan un mano para ayudarlo al perro, desde ya muchas gracias" publicó Gastón.

A las horas de tomar la decisión el muchacho recibió la visita de un efectivo policial junto a un médico veterinario, quiénes se presentaron en su domicilio para revisar al can. “La policía vino a mi casa con el veterinario de la policía y me dijeron que yo estoy en falta por lo que hice y le dije que no tenía problema, que, si tengo que ir preso voy, igual voy a estar contento porque el perro va a estar más que bien” aseguró.

El animal que presentaba a simple vista un evidente deterioro, además de la revisión por parte del médico veterinario de la policía, fue controlado este lunes por otro médico veterinario quién además de recetarle medicamentos para tratar algunas patologías e iniciar su recuperación nutricional, le realizó estudios para descartar una “posible” leishmaniasis.

“Me dijeron que puede tener leishmaniasis, ahora hay que esperar los resultados y después comenzar con el tratamiento” sostuvo Gastón.

Asimismo, el joven relató que recibió donaciones de alimentos y medicamentos por parte de muchos vecinos que se mostraron interesados en la recuperación del can.