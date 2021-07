Silvia Sapag emocionó a Cristina por "ubicar" a Lousteau

"No es lo mismo organizar campos de concentración a construir y equipar hospitales" dijo la Senadora por Neuquén, Silvia Sapag. Y con su intervención provocó la emoción de la vicepresidente Cristina Fernandez, quien asintió y compartió su sentimiento en la red social Twitter.

Martín Lousteau, Senador Nacional por la ciudad de Buenos Aires, había dicho que los fallecimientos por Coronavirus en el país equivalen a "tres veces las víctimas del terrorismo de estado".

La intervención de la Senadora neuquina emocionó y generó también el cuestionamiento de Cristina:

"No es lo mismo porque los 30 mil fueron asesinados y nuestros 100 mil son fallecidos a pesar de las atenciones que el Estado brindó para cuidarlos, pero sus cuerpos no resistieron. No es lo mismo organizar campos de concentración para aniquilarlos a construir y equipar hospitales".