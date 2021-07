Reunión express por los varados: 10 minutos y sin acuerdo

La reunión para analizar el cupo de 600 pasajeros por día convocada por el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, junto a integrantes de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) no arrojó ningún resultado. Y son miles los argentinos en el exterior que viajaron por diferentes razones y ahora no pueden volver.

Y es que se trató de un encuentro exprés por videollamada que duró menos de 10 minutos.

Viajó con sus tres hijos a Florida y ahora no puede volver

Por parte del gobierno nacional participaron la titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Paola Tamburelli; y el secretario de Planificación, Gastón Jaques. En representación de IATA, estuvieron María José Taveira, de la entidad en Argentina, Paraguay y Uruguay; Alejandro Muñoz Torres, Miembro de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe de la IATA; Lars Pottgiesser, jefe de Desarrollo Comercial de IATA para la región de las Américas.

“Con 600 pasajeros diarios, la operación de las empresas no va a ser viable por mucho tiempo. Tenemos por encima de 14.000 pasajeros en distintas partes del país cuyos vuelos fueron cancelados debido a la nueva medida y desafortunadamente no tenemos nada oficial sobre qué va a pasar a partir del día 12 de julio, cuando tendríamos que tener conocimiento de cuáles son los vuelos aprobados. No estamos recibiendo transparencia y coordinación de parte del Gobierno”, señaló Peter Cerdá, vicepresidente regional de IATA para las Américas en comunicación con medio nacionales.