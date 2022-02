Estiman pérdidas de 500 millones de dólares por los incendios

"A finales de febrero las pérdidas de las cadenas productivas, por los incendios en la provincia, podrían llegar a los 500 millones de dólares, donde la ganadería será una de las más perjudicadas y que representa para Corrientes el 40 por ciento del PBI Rural." De esa manera, definió el ex ministro de Producción de la provincia de Corrientes, Jorge Vara, la situación que enfrentan con más de 500 mil hectáreas quemadas.

“El daño final será mayor. A todo esto hay que agregar que aquellos campos que no sufrieron las consecuencias de los incendios, están atravesados desde hace tiempo por una dura sequía, con forestaciones donde las plantas se están muriendo por la ausencia de lluvias”, dijo Vara a Infobae.

"Lo que está pasando en Corrientes no es normal”, dijo Varas que también productor agropecuario, aunque recordó que la sequía de 2008 fue de gran impacto ya que la misma se extendió en el tiempo, ya que tuvo sus efectos hasta el año siguiente.

“Es imposible que el Gobierno nacional y provincial puedan afrontar todos los daños. La ayuda les va a servir para seguir produciendo, pero no para salvar las pérdidas”, manifestó Vara.

El ex funcionario señaló también que se debe mejorar el sistema de manejo del fuego, y comentó que “cuando dicha área estuvo bajo la órbita del ministerio de Seguridad funcionó mejor que cuando depende del ministerio de Ambiente. Hay que mejorarlo al mismo, ya que no responde la autoridad de aplicación. No se están usando las nuevas tecnologías, falta profesionalismo y conocimiento. Hay que trabajar para prevenir este tipo de fenómenos y si ocurren actuar de manera rápida”.