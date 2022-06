“El Impuesto a la renta inesperada no soluciona nada”

El Gobierno Nacional presentó hace unos días el proyecto para gravar la renta inesperada de las empresas, es decir, aquellas ganancias extraordinarias provocadas por el efecto de la suba de los precios internacionales, y provocó malestar entre los distintos sectores empresariales. En ese marco, el economista, Orlando Ferreres, dialogó con Claude Staicos y Rubén Boggi en el programa “Pórtense bien” por AM550 Y 24/7 Canal de Noticias y aseguró que el nuevo tributo “va a afectar a una cantidad muy pequeña de empresas”.

Según lo presentado por el Ministro de Economía, Martín Guzmán, la renta inesperada se cobrará como una sobrealícuota del Impuesto a las Ganancias de las sociedades de capital aplicable al ejercicio fiscal 2022. El impuesto abarcará de manera exclusiva a las empresas con una ganancia neta imponible superior a los 1000 millones de pesos. A su vez, el proyecto establece una alícuota del 15% sobre la renta inesperada.

“Este impuesto va a afectar a una cantidad de empresas muy pequeña y recaudará apenas 5 millones de dólares, lo que es un número bastante bajo para la Argentina. Tal como está armado no va a salir teniendo en cuenta la posición de la oposición”, aseguró Ferreres y agregó que “el país tiene que hacer otra cosa, hay que bajar los gastos y cortar subsidios. Tenemos un gasto público excesivo y no tenemos el dinero para financiarlo”.

No obstante, el experimentado economista indicó que el Gobierno no tiene en mente ninguna reducción del déficit fiscal, ya que “su ideología básica es gastar lo máximo que se pueda”. “Necesitamos llegar al equilibrio fiscal, pero eso no va a pasar con este gobierno que tiene como ideología básica gastar desde el sector público lo máximo que se pueda. Un impuesto nuevo no soluciona nada y vamos a generar más ruido en los negocios”, explicó en AM550 y 24/7 Noticias.

“Ahí es donde aparece el problema de la inflación porque el gobierno se financia con la maquinita y eso es evidentemente inflacionario. El principal problema que tiene argentina es el déficit fiscal producto de un gasto público infinanciable”, concluyó Ferreres.