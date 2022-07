Massa superministro: ¿El último intento del gobierno para frenar la crisis?

La designación de Sergio Massa como “superministro”, a cargo de las carteras de Economía, Producción y Agricultura, lo ubican en el centro de escena política nacional, y también, como una de las últimas opciones para calmar la crisis de un gobierno con cada vez menos margen de acción. El rol de Cristina Kirchner, el alcance de las medidas a anunciar y el segundo plano del presidente, en la mirada de los especialistas.

Gustavo Marangoni, politólogo y expresidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli, dialogó con el programa “Pórtense bien” por AM550 y 24/7 Canal de Noticias conducido por Claude Staicos y Rubén Boggi, y consideró que la llegada de Massa “es el último intento del gobierno para encontrar un equilibrio de poder interno”.

“Podría ser el primer paso para desacelerar la crisis, para que luego y de una manera más ambiciosa, el oficialismo aspire a llegar al 2023 de otra manera”, indicó Marangoni. Sostuvo, además, que el presidente "se hizo a un lado" y aclaró que ahora el flamante ministro de Economía “es quién ocupa el centro de la escena”.

También en comunicación con AM550 y 24/7 Canal de Noticias, el licenciado de ciencias políticas, Alexander Güvenel, calificó la llegada de Massa a la administración del Frente de Todos (FdT) como "un acto de conveniencia mutua para que el Gobierno saque un poco la cabeza de abajo del agua”.

“Cristina ya no se puede despegar de la gestión, como en algún momento intentó. Por eso vio en Massa como una opción para transmitir confianza al mercado y lograr estabilizar la situación. Lo preocupante es que, si eso no ocurre, el gobierno ya no tiene más margen”, indicó el especialista, integrante del Club Político Argentino

A su vez, Marangoni consideró que, luego de la frustrada gestión de Silvina Batakis, el mercado y el “círculo rojo” demandarán medidas de mayor alcance y peso político. “Todos están esperando decisiones de una considerable magnitud y eso recién se verá el miércoles” precisó.

Güvenel sostuvo que la sociedad “no tiene grandes expectativas en Massa” y argumentó que eso se puede comprobar en la considerable imagen negativa que posee el nuevo “superministro”. No obstante, remarcó que su irrupción en el gabinete puede traer alivio “por ser alguien más amigable con el mercado”, en comparación con la crítica visión que algunos sectores del FdT, sobre todo los más cercanos a Cristina Kirchner, tienen del sector financiero.

En cuanto al armado del del gabinete, el expresidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires señaló que “tenemos una vicepresidente que convive con un superministro y un minipresidente”. En ese sentido, manifestó que Alberto “quedo lateralizado”, algo que “no es factible” en la tradicional cultura presidencialista de la Argentina.

Por su parte, Güvenel hizo referencia al reducido protagonismo del presidente y afirmó que su principal objetivo “es subsistir”. “Resulta llamativo que lo que más anhela la figura presidencial sea terminar su mandato”, remató.