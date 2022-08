Cepo al dólar: prohibirán la compra a quienes tengan subsidios de tarifas

El Gobierno junto al Banco Central de la República Argentina (BCRA), decidió prohibir la compra de dólar oficial, "ahorro" o "solidario" a todas las personas que le pidieron al Estado mantener los subsidios a la luz y gas mediante el registro de segmentación de tarifas.

Por lo tanto, aquellos que se anotaron para pedir subsidios energéticos no podrán comprar sus 200 dólares mensuales en el mercado oficial. Se prevé que desde el 1 de septiembre, los ahorristas que se inscribieron para no tener la quita del beneficio en las tarifas, no podrían adquirir dólares en bancos y casas de cambio al valor del "dólar solidario", a un precio que es 22% inferior del que tiene la moneda estadounidense en la plaza informal.

Así, ninguno de los más de 9 millones de usuarios residenciales que se inscribieron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) podrá acceder al dólar "preferencial", que hoy se encuentra en $ 237,60.

Según los últimos datos del Banco Central, correspondientes a junio, alrededor de 885 mil ahorristas compraron dólares en el mercado oficial a un precio inferior del que cotiza en la plaza informal.

En ese sentido, el dólar ahorro ya se encuentra restringido para personas que posean créditos a tasa cero hasta terminar de pagar sus cuotas, así como también quienes operan con dólares financieros, como el dólar MEP. También los beneficiarios de planes sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y el Potenciar Trabajo, entre otros.

La intención oficial responde a normas ya vigentes emitidas por el Banco Central. Durante la pandemia, la inyección de pesos que supusieron los pagos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el pago de parte de los salarios privados a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), más las líneas de financiamiento a tasa cero o subsidiada movieron a la entidad conducida por Miguel Pesce a limitar el acceso al mercado cambiario de los beneficiarios de ese tipo de programas.