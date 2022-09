Un video confirma que Sabag Montiel sabía manipular el arma

El atacante de Cristina Kirchner, Fernando Sabag Montiel, tenía conocimientos sobre el uso de armas de fuego, según corroboró la Justicia luego de recuperar un video de su celular en el cual se lo observa manipulando un arma que coincidiría con la misma para perpetuar el ataque. Además, un testigo dijo verlo intentando accionar la corredera, segundos después de los disparos fallidos.

La filmación hallada sería del mes de julio y ya está en poder de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que se acercó el viernes a la sede de la PSA en Ezeiza, donde también recopiló información del teléfono personal de Brenda Uliarte, la novia de Sabag Montiel, quien también se encuentra detenida.

Sabag Montiel usó una pistola Bersa semiautomática de acción simple, calibre .32 modelo Lusber 84. Gatilló dos veces apuntando a la cara de Cristina Fernández de Kirchner pero el disparo no salió.

Fuentes judiciales con este video hallado en la SIM ratificaron que Sabag Montiel tenía conocimientos sobre su uso, algo que en horas posteriores al hecho se intentó desmentir, catalogando al sujeto como un improvisado.

Al ser peritada por la Policía Federal se confirmó que la pistola, aunque estaba cargada con 5 cartuchos, no tenía una bala en la recámara. Los peritos de la División Balística hicieron varios ensayos de disparos con el arma y confirmaron que ésta funcionaba perfectamente.

A pesar de que gatillo dos veces, el arma no estaba listo y el disparo no salió. Por eso, habían surgido varias hipótesis en las que se encontraban que el atacante no sabía manipular el arma, que se puso nervioso y se olvidó de accionar la corredera para que una bala suba a la recámara o que lo hizo adrede, para simular el tiro. Pero con el video que se recuperó, ahora se descarta que no sabía cómo usar la Bersa calibre .32.

Además, en las últimas horas, con la incorporación de distintos testimonios de militantes que se encontraban el día del ataque a la vicepresidenta, complican al acusado. Ya que una declaración indica que lo vieron a Sabag Montiel intentando manipulando el arma para mover la corredera, luego de haber efectuado dos disparos fallidos contra Cristina. También la justicia, había hallado presencia de ADN en el arma encontrada en el hecho.

Este video y los testimonios, complican aún más al joven brasilero de 35 años, ya que hacen ver que tenía la pistola en su poder desde hacía un año en el domicilio donde vivía, en la localidad bonaerense de San Martín. En dicho monoambiente, la Policía halló dos cajas de 50 municiones compatibles con el arma.