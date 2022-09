La anécdota del diputado tucumano en medio de la sesión legislativa

Durante la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Juan Manzur en la Cámara de Diputados de la Nación hubo sectores de la oposición que le hicieron preguntas "picantes" y otras que incluían chicanas políticas. La razón se debe a que hay una puja entre el Gobierno Nacional y la oposición en dos situaciones claves: el juicio a Cristina y la causa por el intento de atentado contra la vicepresidenta. También hubo lugar para el "show".

Inmediatamente, y con buena ocurrencia, el diputado tucumano del Frente de Todos, Mario Leito, evocó una anécdota de su tía Stella y con gracia manifestó: "Resulta que ustedes se pusieron muy preguntones como lo hacía mi tía Stella. En esa historia de los preguntones hicieron apróximadamente 1.534 preguntas que lo hizo el bloque de Cambiemos".

En ese sentido, agregó: "Me hubiese gustado que nos pasaran algunas preguntas para hacerles a Macri y a Marquitos Peña que pasó con la designación de los jueces de la Corte Suprema y porqué nos endeudamos por cuarenta dos mil millones de dólares y no pasaron por este recinto. Me hubiese gustado tener esas preguntas para hacerles".

La historia de la tía Stella y los sobrinos preguntones ilustró la curiosidad inusitada de los legisladores de Cambiemos que, según Leito, brillaron por su ausencia en la movilización convocada por el Gobierno Nacional en razón de apoyar a Cristina Kirchner por el intento de magnicidio.

Así, Leito fue por momentos como su tía Stella que escuchó todas las preguntas de Cambiemos, cuya curiosidad superó los albores periodísticos y de los mejores escritores que haya dado el país. En un tramo de la sesión, Leito sintió que estaba en la clase de una escuela finlandesa y no dejó pasar los "dardos" disfrazados de preguntas.

Por supuesto, el show fue infaltable pero lo que está claro es que la próxima Leito hará un "bloque" para sumarse al grupo de preguntones de la Cámara de Diputados para saber más de las cosas que hicieron Macri y Peña.