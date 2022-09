"Lamentablemente, no ensayó antes", dijo un amigo de Sabag

Fernando André Sabag Montiel, quedó detenido este jueves por el atentado contra la vicepresidente, Cristina Kirchner. Hoy, habló un amigo del hombre y generó polémica con sus declaraciones. De hecho, fue criticado por los periodistas que lo entrevistaban. Aseguró que el atacante es "un marginal que no tenía nada que perder" y, desde su punto de vista, claramente "la intención era matarla". Pero, lanzó: "Lamentablemente, no ensayó antes".

En una entrevista en Telefe, Mario, aseguró que conoce al detenido desde la adolescencia. Nunca dejaron de estar en contacto, pero dijo que no supo nada de él en los últimos diez meses. Indicó que a Sabag Montiel le dicen "Tedi", a quien consideró siempre como un mitómano.

“Era un marginal y no tenía nada que perder, especialmente después de la muerte de su madre. Se podía esperar cualquier cosa de él. Sabiendo que era Tedi, no me extrañó que llevara el arma”, agregó.

Después de los allanamientos realizados durante la madrugada y mañana de este viernes, llevados a cabo por la Policía Federal, en la vivienda del magnicida Fernando Sabag Montiel, el joven de 35 años que intentó dispararle a la vicepresidenta, se encontraron 100 balas en su monoambiente que alquilaba de la zona de San Martín.

Durante los peritajes realizados por la justicia federal se determinó que el arma estaba en condiciones de disparar, pese a tener unos 40 años de antigüedad. Se trata de una pistola Bersa calibre 32 de uso civil secuestrada al agresor, que tenía cinco balas en el cargador.