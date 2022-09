El Banco Mundial autorizó un nuevo préstamo para el país

Luego de que el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa se reunió y presentó el programa que está implementando el Gobierno Nacional para construir reservas internacionales y estabilizar las condiciones macroeconómicas del país, el Banco Mundial confirmó que Argentina recibirá en los próximos seis meses un préstamo de US$ 900 millones.

Este nuevo préstamo se sumará a otros US$ 1.100 millones que ya aprobaron para este año. Esto se definió en una reunión que entablaron el ministro de Economía, Sergio Massa y todo su equipo con el Director Gerente de Operaciones de la Entidad, Axel Van Trotsenburg. Sobre esto, el organismo multilateral señaló: "Este año el Banco Mundial ha aprobado US$ 1.100 millones en nuevos proyectos y confirmó otros US$ 900 millones para los próximos seis meses".

Además de eso, agregó: "El Banco Mundial ha sido un socio estratégico de Argentina por muchas décadas. El Gobierno de Argentina ha indicado que estima desembolsar unos $500 millones de dólares de proyectos financiados por el Banco Mundial durante los próximos cuatro meses".

Esos $500 millones de dólares contemplan desembolsos de las obras de saneamiento de Matanza-Riachuelo, del apoyo al sistema universal de salud, del financiamiento a la capacitación de los trabajadores y del apoyo a niños pobres que reciben la Asignación Universal por Hijo. Esto tiene el aval del Banco Mundial.