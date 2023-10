Elecciones 2023: se desarrolla la jornada de sufragio en todo el país

Desde las 8 de este domingo comenzó la jornada de elecciones en todo el país, en la cual los ciudadanos eligen presidente, vicepresidente, 43 representantes del Parlasur, 130 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación.

Los candidatos presidenciales en 2023 son: Javier Milei (Libertad Avanza), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Sergio Massa (Unión por la Patria), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda).

Cabe recordar que, además, ocho provincias renovarán sus tres bancas en el Senado: Provincia de Buenos Aires, Formosa, Jujuy, Misiones, La Rioja, San Luis, San Juan y Santa Cruz, lo que resultará en la elección de 24 de las 72 bancas en la Cámara Alta.

En la Cámara de Diputados, se renovarán 35 bancas por la Provincia de Buenos Aires, 12 por la Ciudad de Buenos Aires, 10 por Santa Fe, 9 por Córdoba y 5 por Mendoza y Tucumán. Asimismo, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Salta y Santiago del Estero elegirán cuatro nuevos diputados; Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Rioja, Río Negro, San Juan y Tierra del Fuego, tres; y Catamarca, La Pampa, Neuquén, Santa Cruz y San Luis, dos. En total, se renovará la mitad de la Cámara Baja del Congreso.

Además, se votarán 19 parlamentarios/as del Mercosur a nivel nacional y 24 por distrito regional.

Si todavía no sabés dónde votás, podés consultar el sitio web de la Cámara Nacional Electoral haciendo click acá.

¿Quiénes deben votar este domingo?

El voto es obligatorio para los argentinos entre 18 y 70 años, y para participar en las elecciones de hoy es necesario estar registrado en el padrón electoral, el cual se puede consultar en línea.

¿Qué documentos son válidos para votar?

Además, los electores deben presentar un documento válido para votar el día de la elección para verificar su identidad. Los documentos válidos para votar incluyen la Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, DNI verde, DNI celeste y DNI tarjeta. No se aceptan constancias de DNI en trámite, DNI en el celular o documentos con ejemplares anteriores a los registrados en el padrón electoral.

¿Cómo cortar boleta y cuándo se anula el voto?

Las boletas estarán divididas en categorías separadas a través de una línea punteada, con las cuales podrán cortarse. Para hacerlo, hay que ser prolijos, utilizando las manos; para evitar dañar las letras o números. En caso de que alguna parte de la boleta no sea legible, entonces el voto será considerado nulo. Además, es importante saber que para que el voto no sea nulo, los votantes deberán colocar una sola lista por categoría. Es decir que, por ejemplo, no se pueden votar dos candidatos a Presidente.

Por otro lado, los votos serán considerados nulos cuando se vote con una boleta que no está oficializada, si se encuentran objetos extraños dentro del sobre, si hay boletas oficializadas de distintas agrupaciones para un mismo cargo, si hay boletas oficializadas de distintas listas de una misma agrupación política para la misma categoría de cargos.

¿En qué casos habrá balotaje?

La segunda vuelta en Argentina se realiza si ninguno de los candidatos presidenciales logra obtener el 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos o si ninguno consigue el 40% de los votos válidos con al menos 10 puntos de ventaja sobre el segundo. Los artículos 97 y 98 de la Constitución Nacional detallan los requisitos para que una fórmula presidencial sea proclamada ganadora.

Conforme al Código Electoral Nacional, solo las dos fórmulas más votadas en la primera vuelta participan en el balotaje, y resulta elegida la que obtiene más votos afirmativos válidamente emitidos.