El Banco Central volvió a extender los controles al dólar

El Banco Central (BCRA) volvió a prorrogar el plazo límite de la norma que limita a los bancos a no aumentar su posición en dólares, con el objetivo de evitar una eventual fuga de divisas. La medida que se había adoptado el 13 de octubre hasta el 31 de este mes, se extiende ahora hasta el 30 de noviembre.



Con el balotaje entre Massa y Milei el 19 de noviembre para elegir al próximo presidente de la Nación, la idea de frenar la dolarización de las carteras de los bancos se prorrogará hasta después de esa fecha. Una reiterada pero no menos importante aclaración sobre la renovación de esta medida es que no afecta a los pequeños ahorristas, que pueden utilizar sus depósitos como ya tienen previamente acordado.



Hace algunas semanas, se había generado una polémica que derivó en la necesidad de esta aclaración por parte de distintas fuentes de la entidad: “Esto alcanza a los dólares de los bancos, no tiene nada que ver con los dólares de los ahorristas. Los dólares de los ahorristas están todos encajados en el BCRA. Esos no los pueden tocar nadie”, dijeron tras la confusión.