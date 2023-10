La llamativa desinversión del patrimonio de Jorge Capitanich

Las insólitas declaraciones de Jorge Capitanich sobre lo que hará cuando termine su mandato en Chaco despertaron un sinfín de interrogantes. Es que el actual gobernador de Chaco comentó que, de momento, buscará trabajo fuera de la política tras perder las elecciones contra Leandro Zdero de Juntos por el Cambio (JxC): "Lo que me preocupa es ver cómo llegar a fin de mes a partir de diciembre", dijo para sorpresa de propios y extraños.



Desde allí, las especulaciones acerca del achicamiento del patrimonio del exjefe de Gabinete de Ministros se acrecentaron al saber que hoy solo declara bienes por 2900 dólares. Según su última declaración jurada, Capitanich declaró un patrimonio de casi dos millones y medio de pesos, en muebles por más de cien mil pesos, disponibilidades por $834.768 e ingresos por $189.542: el dato llamativo es que dice no poseer propiedades, pero tampoco deudas.



Desde distintos sectores alertaron que “Coqui” viene disminuyendo su patrimonio desde hace una década, cuando en 2013 tenía bienes por $3.796.122, cinco departamentos (tres en Ciudad de Buenos Aires y dos en Chaco) y dos vehículos. Antes de desembarcar como jefe de Gabinete del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, se supo que el chaqueño vendió acciones que tenía en varias empresas como la consultora M-Unit.



La vasta trayectoria política de Capitanich, que comenzó a finales de la década del ‘80, cubre de un manto de inverosimilitud su actual patrimonio mencionado. La diputada Graciela Ocaña (JxC) puso en duda al pronto a ser exgobernador de Chaco: "’Coqui’ siempre fue muy rico. No creo que tenga preocupación de cómo llegar a fin de mes. Ha tenido inversiones, dólares, siempre fue bueno con los números", indicó. Por su parte, el senador radical Víctor Zimmermann directamente lo cruzó: “No es inteligente que diga que tiene que ver como llega a fin de mes una persona que fue jefe de gabinete, varias veces gobernador. Es otro relato kirchnerista porque la gente no le va a creer".