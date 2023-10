Paradela: "Los fenómenos naturales no pueden ser manejados por los guardaparques"

El Día del Guardaparque Nacional, celebrado el 9 de octubre, conmemora un hito importante en la historia de la conservación en Argentina. Fue en esta fecha en 1934 cuando se creó la Dirección de Parques Nacionales y, junto con ella, el Parque Nacional Nahuel Huapi, marcando un compromiso duradero con la preservación de nuestros tesoros naturales.

No obstante, en el contexto de esta celebración, se evoca un trágico incidente ocurrido en el Parque Nacional Lanín en 2016. Dos niños, de 7 y 3 años, perdieron trágicamente la vida cuando un árbol cayó en plena playa del balneario Catritre, ubicado en el Parque Nacional Lanín. Este devastador evento dejó una marca indeleble en la región y generó un largo proceso judicial .

Como resultado de este incidente, cuatro agentes de la Administración de Parques Nacionales (APN) enfrentan cargos de homicidio culposo, presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones graves. El juicio está programado para llevarse a cabo del 30 de octubre al 2 de noviembre en Neuquén. Durante estos días, se llevará a cabo una paralización total en todas las áreas protegidas del país en solidaridad con los guardaparques procesados .

En este contexto, el intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, José Paradela, convocó a una conferencia de prensa para reconocer la labor de los guardaparques y abordar los retos que enfrentan en la actualidad.

Uno de los temas que Paradela destacó fue el juicio que enfrentan los cuatro guardaparques, una situación compleja que generó preocupación en la comunidad. En contacto con El Cordillerano Radio (93.7), el intendente explicó que "es una situación de complejidad en la cual cuatro guardaparques están siendo enjuiciados por algo que no tiene nada que ver con nuestra área de trabajo, porque los fenómenos naturales no pueden ser manejados por los guardaparques porque escapan a nuestra gestión cotidiana y no pueden ser enjuiciados por eso".

Así mismo, el intendente Paradela también destacó el valor de la presencia constante de los trabajadores de Parques Nacionales en las distintas áreas protegidas. Estos profesionales, empleados del Estado, desempeñan un papel crucial en la conservación de los recursos naturales del país y en la protección de los parques nacionales.

En el Día del Guardaparque Nacional, se conmemora la importancia de su labor y los desafíos que enfrentan. La conservación de los parques nacionales es fundamental para el patrimonio natural y cultural de Argentina, y es un compromiso que requiere el apoyo de toda la sociedad.