Todo lo que dejó el último Debate Presidencial entre Massa y Milei

En la Universidad de Derecho de la UBA y desde las 21, arranca el tercer y último Debate Presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei, a una semana del balotaje del 19 de noviembre en el que los argentinos elegirán al nuevo presidente de la Nación por los próximos cuatro años. Seguí la cobertura del debate por Mejor Informado.



• Por qué quiere ser presidente Javier Milei: "Argentinos, nos encontramos frente a la elección más importante de los últimos 100 años. Y muy especialmente, en estos 40 años de la nueva democracia que tenemos. Es el momento de preguntarnos si queremos seguir transitando este sendero decadente que hace que cada día seamos más miserables, que tengamos cada vez más pobres e indigentes, donde los chicos se tienen que ir del país a buscar un futuro. Digamos, un país condenado a la miseria. Por eso, al momento de evaluar tu voto te pido te preguntes si preferís la inflación sobre la estabilidad, si preferís esta decadencia en producción y empleo o preferís el crecimiento económico; si querés seguir eligiendo a esta casta chorra, corrupta, parasitaria e inútil que lo único que hace es destruir nuestra generación de riqueza y hundirnos cada vez más. En el fondo, te pregunto si querés elegir entre el populismo que nos hunde, o la República. Lo que sí te pido, es que cuando vayas a votar lo hagas sin miedo: el miedo paraliza, y si te paralizás, beneficiás al statu quo. Ese statu quo que nos empobrece.

Nosotros venimos a ofrecerte el modelo de la libertad: un modelo que, en donde se aplica, los países son ocho veces más ricos que los reprimidos, hay 25 veces menos de pobres, 50 veces menos en formato extremo. Los pobres están muchísimo mejor que el 90% de los países reprimidos. La gente vive un 20% más. Por lo tanto quiero que tengas una luz de esperanza: existe una Argentina mejor, pero esa Argentina solo puede ser mejor si es liberal".



• Por qué quiere ser presidente Sergio Massa: "Mis abuelos y mis viejos escaparon de la guerra y me enseñaron a amar y valorar este país. Quiero ser presidente para que esas mujeres, esos abuelos que sienten que el Estado los abandona, se sientan parte integral. Argentina debe enterrar definitivamente la grieta e ir a un acuerdo de diez políticas de Estado, que tiene que tener diálogo y consensos que le den previsibilidad a largo plazo. Quiero ser presidente para que el norte argentino recupere esas asimetrías que tantas veces lo hacen sentir alejado de nuestra realidad argentina; para que toda la riqueza de la Patagonia se transforme en riqueza que le vendemos al mundo; entendiendo que hay algunos que ni siquiera me votan convencidos, sino como vehículo para no elegir un camino que es violencia, que es odio y es daño. Quiero ser presidente para que nuestros trabajadores recuperen ingresos y nuestras PyME ganen mercado en el mundo, y nuestros pibes puedan ir a la universidad pública. Por sobre todas las cosas, para que nuestras mamás y nuestras mujeres puedan entrar al mercado del trabajo sin miedo y sin discriminación. Quiero ser presidente porque tengo hijos a los que les quiero dejar un país mucho mejor que al que me tocó vivir a mí. Quiero ser presidente para superar esta crisis que nos ha tocado vivir a los argentinos, entendiendo que se viene el momento del crecimiento.



• El tercer tema del segundo bloque temático es Derechos Humanos y Convivencia Democrática. El comienzo lo hizo Sergio Massa, quien pidió "reafirmar la idea de Memoria, Verdad y Justicia, el Nunca Más, y la condena a represores: son todas partes del patrimonio que a Argentina le reconocen en el mundo, a tal punto que preside organismos de derechos humanos internacionales por ese reconocimiento". Asimismo, el ministro de Economía remarcó que "el derecho a un ambiente sano es uno de los nuevos derechos humanos, así como el derecho a desarrollarse en tierra propia", y señaló "dos temas importantes: un cambio de paradigma, porque habrá de 3 a 8 años de prisión efectiva para quien tala bosques, destruye humedales o contamina ríos. En segundo lugar, habrá 2 millones de lotes ociosos con servicios para quienes sueñan con su nuevo hogar", agregó el ministro de Economía.

Por su parte, Javier Milei volvió a arremeter contra las políticas de los gobiernos kirchneristas, recordando que "le hicieron 14 paros a Alfonsín y sacaron a patadas a De la Rúa para trabar la convertibilidad". El libertario insistió en que el hecho de que hayan obtenido una "mayoría circunstancial" les hace creer que "pueden hacer cualquier cosa para perpetuarse en el poder": "Durante el kirchnerismo padecimos estar al borde de una guerra civil por la 125, o los desmadres por el memorándum de Irán, o la muerte de Nisman. Y cuando se presentó una ley que no les gustaba tiraron toneladas de piedra. Ahora están pidiendo juicio político, y tienen alguna cuestión con la libertad de expresión. El candidato a jefe de Gobierno de tu espacio en estas elecciones, que después se bajó porque iba a perder, era quien pedía mi censura. Que mal le salió, estoy peleando la presidencia", expresó Milei en sus dos minutos.





• El segundo tema del segundo bloque es Seguridad. Si bien Milei elogió el trabajo de Massa en Tigre en lo que hace al tópico, el libertario repitió varias veces su lema "el que las hace las paga" y apuntó contra los jueces que hacen que los delincuentes "entren y salgan" el mismo día: “Salvo en la anarquía, el Estado siempre se ocupa de la seguridad. Pero como en la Argentina es todo un desastre, es un baño de sangre y comenzó de manera grosera en el 2001 y se hizo más fuerte con la llegada de Eugenio Zaffaroni”, sostuvo el libertario.



Por su parte, Sergio Massa explicó que, como presidente, trabajará con gobernadores e intendentes de diferente signos políticos no sólo en prevención, sino en corrupción, narcotráfico y trata de personas: "Va a ser mí responsabilidad y de los tres poderes del estado la seguridad (...) Nosotros vamos a construir fuerzas de seguridad profesionales. Vamos a controlar que la justicia cumpla con su parte. Además, vamos a plantear una política de seguridad con prevención y, sobre todas las cosas, un trabajo articulado con gobernadores intendentes. La seguridad no es de jurisdicciones. La seguridad es un derecho a que vos seas de vuelta dueño de la calle y no los delincuentes", concluyó Massa.

Milei: "Reconozco que lo que has hecho en materia de seguridad en Tigre es bueno. Ahora debe ser muy malo el resto para que cada vez que tu mujer fue a elecciones, hayas perdido. Quizá te conocen demasiado" https://t.co/zDxfYbIrDL #Debate2023 #DebateTN pic.twitter.com/VJ7URfvoSr — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 13, 2023



• El primer tema del segundo bloque del debate fue Producción y Trabajo. La exposición de Massa, se centró en el desafío de "crear dos millones de puestos de trabajo nuevos en la Argentina", proponiendo “que para todas las empresas pymes exportadoras desde el 1 de enero, cero de impuestos en lo que es incremental exportador", además de plantear "una reducción y simplificación del sistema tributario porque no es justo que comerciantes y empresarios terminen liquidando 150 impuestos”.

Sergio Massa dijo que propuso "para el norte argentino un programa denominado Ocho Catorce, que es el que permite que no paguen cargas sociales todos los desarrollos industriales en Catamarca, en La Rioja, Salta o Jujuy". También recordó su plan de "transformar los planes sociales en trabajo formal y registrado".



Milei: “Me resulta simpático que el ministro Massa hable de crear 2 millones de puestos de trabajo. La cantidad de empleados en el sector privado está estancado desde 2011, como el nivel de producción. El producto per cápita está 15% por debajo. Eso ocurre porque no hay inversión, en Argentina es imposible ganar dinero con la presión fiscal escandalosa que hay. Y si ganas plata aparecen la banda de los expropiadores con la idea de la justicia social, la redistribución del ingreso, va y roba el resultado del fruto de su trabajo”. ¿Sabe qué ministro? el sector privado ahorra un montón en Argentina, miré si tenemos para crecer, pero sabe cual es el problema? el Estado que usted maneja”.

Javier Milei: “Me sorprende que siendo ministro de Economía no sepas leer los datos”



https://t.co/5N3tfZSacm #Debate2023 #DebateTN pic.twitter.com/CVHHDJuOG9 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 13, 2023





• El tercer tema se centró en Educación y Salud, en el que se dieron más cruces tensos entre los candidatos: Massa insistió con que Milei "va a arancelar la Universidad, 270 mil pesos por mes le va a salir a cada papá y mamá la idea de este señor", y volvió a preguntarle al libertario por si o por no: "¿Vas a arancelar las universidades? Contale a los argentinos", le pide el actual ministro de Economía a Milei. "No, en el corto plazo no. En el largo plazo quiero que la gente pueda elegir a qué institución quiera asistir", aclaró el candidato de LLA.



Asimismo, Massa le retrucó a Milei invitándolo a hacer juntos el susodicho examen psicotécnico, recordándole sus apariciones por el Frente Renovador entre 2013 y 2015, y lo trató de resentido con el Banco Central ya que el libertario trabajó allí haciendo una pasantía: "Contale a la gente por qué no te renovaron la pasantía, contale. Porque entiendo que estás enojado con el BCRA porque en algún momento te sentiste rechazado, pero no se trata de eso, se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza", lo atizó el candidato de UxP.

Las informaciones indican que Milei hizo una pasantía no rentada en el Banco Central desde el 22/12/1992 al 22/06/1993, contrato que no fue renovado a diferencia de la de otros pasantes debido a un "bajo desempeño".

Sergio Massa: “Estás enojado con el Banco Central y hablas de destruirlo porque en realidad en algún momento te sentiste rechazado”



https://t.co/5N3tfZSacm #Debate2023 #DebateTN pic.twitter.com/AwTqDWYfJV — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 13, 2023

• En el segundo tema, Relaciones de Argentina con el mundo, entraron en escena los dichos de Milei sobre el Papa Francisco, las relaciones comerciales del país que Milei dijo que rompería con Brasil y con China, y sobre la Guerra de Malvinas y Margaret Thatcher: "Nosotros consideramos que las Malvinas son argentinas, Victoria es hija de un héroe de Malvinas y estamos dispuestos a hacer de todo para que vuelvan a ser argentinas”, asegura Milei. “Dijiste que Margaret Thatcher era tu ídola y que los kelpers tenían derecho a autodeterminación, le pido a la gente que busque lo que dijiste”, le recuerda Massa. "Thatcher fue una gran líder como Churchill o De Gaulle, tuvo un gran rol durante la caída del Muro de Berlín, pero a vos te molesta que se haya caído el Muro", arremetió Milei, mientras que Massa dijo que “Thatcher es una enemiga de la Argentina”.



En su exposición, Sergio Massa esgrimió: “La Argentina tiene la responsabilidad en un mundo absolutamente convulsionado en pensar su política exterior en defensa del interés argentino. Lo primero que tenemos que tener claro es la multipolaridad, Argentina tiene relaciones con todos los países que abran los brazos y los mercados para vender trabajo argentino. Tenemos, además, dentro de la política exterior cuatro ejes que sostener: la agenda de seguridad alimentaria, que es una oportunidad para la Argentina; la agenda de seguridad energética que nos da la responsabilidad de ser proveedores regionales y mundiales de shale gas y shale oil. Tenemos una enorme oportunidad para el norte argentino sobre la demanda de minerales y dióxidos raros. Tenemos en la economía del conocimiento, por la elegibilidad de nuestra gente construida en la educación pública, la enorme oportunidad de ser proveedores de servicios intelectuales mundiales”



Por su parte, Javier Milei dijo lo siguiente: “Creo profundamente en el comercio internacional y con la apertura, aquellos países que son abiertos al mundo tienen ingresos per cápita nueve veces mayor que los cerrados. Sin embargo, también creo que no tiene el estado interferir ni decir con quién tengo que comercializar, el Estado termina siendo un estorbo y el mejor ejemplo es el Mercosur. Frente a esas mentiras que yo señalo que no hay que comercializar con china o Brasil digo que es falso, no tiene por qué meterse el estado”.

Milei: "En la historia de la humanidad ha habido grandes líderes, la señora Thatcher ha sido una de ellas" https://t.co/5N3tfZSacm #Debate2023 #DebateTN pic.twitter.com/VLgKAVmfkF — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 13, 2023

El cierre de Javier Milei y Sergio Massa en el bloque de "Relaciones Internacionales" del #Debate2023 https://t.co/5N3tfZSacm #DebateTN pic.twitter.com/jwS2dudeIu — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 13, 2023



• El primer tema, Economía, encendió el verdadero debate entre los dos candidatos a presidente. Sergio Massa cuestionó a Milei "por sí o por no" en casi todos los temas en los que el libertario captó la atención de sus votantes: dolarización, venta de órganos, vuelta de las AFJP, la venta de Vaca Muerta, la eliminación del Banco Central, entre otras. Milei afirmó en el debate su idea de dolarizar la economía, cerrar el Banco Central y "terminar con la inflación", mientras que "sobre Vaca Muerta es algo que tiene que resolver la provincia, y no yo": “Pensá que si tuviéramos la convertibilidad tendríamos un ingreso promedio de 1800 dólares y no esta miseria que tenemos hoy. Sí voy a eliminar el Banco central porque es el que genera la inflación. Y los subsidios dije que no los voy a tocar”, insistió el libertario.

Massa: "La dolarización que propone Milei la tiene Zimbabue y la eliminación del Banco Central la tiene Micronesia, como planteó Patricia Bullrich" https://t.co/5N3tfZSacm #Debate2023 #DebateTN pic.twitter.com/f0rAehtGl1 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 13, 2023



• 21:05 – Minuto de presentación de Javier Milei: "Sé cómo exterminar de una vez por todas con el cáncer de la inflación. Es bueno que tengan conciencia de que es imposible cambiar haciendo las mismas cosas".

• 21:04 – Minuto de presentación de Sergio Massa: "Vengo a plantear un gran cambio: es la construcción de un gran acuerdo con políticas de Estado, con diálogo y consenso".

• 21:03 – Ingresan los candidatos presidenciales Javier Milei (atril izquierdo) y Sergio Massa (atril derecho)





¿Cuáles serán los temas del último debate presidencial 2023?

Los temas son elegidos por la Cámara Nacional Electoral, y “con asesoramiento de organizaciones del ámbito académico y de la sociedad civil comprometidas con la promoción de los valores democráticos”, de acuerdo a la Ley 27337. Los ejes temáticos durarán 12 minutos cada uno, estarán divididos en dos bloques y serán 6 en total:

· Economía

· Relaciones de Argentina con el mundo

· Educación y Salud

· Producción y Trabajo

· Seguridad y Derechos Humanos

· Convivencia democrática