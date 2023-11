Combustibles: el 44% de los aumentos tuvo lugar durante la gestión de Sergio Massa

En el contexto actual de Argentina, el incremento en los precios de los combustibles ha sido una preocupación constante para la población. Bajo el mandato del presidente Alberto Fernández, la empresa estatal YPF elevó el precio de los combustibles en numerosas ocasiones, alcanzando un aumento acumulado del 34% desde su asunción . Estos aumentos han situado el precio de la nafta en Argentina al nivel de Kuwait en términos de dólares, siendo solo más económica en Venezuela e Irán.

Mandato del presidente Alberto Fernández

El miércoles pasado, YPF anunció un nuevo incremento en los combustibles que promedió el 10% a nivel nacional, llegando al 9,6% y 9,7% en Neuquén. Sorprendentemente, esta es la segunda alza en tan solo 10 días, ya que luego de las elecciones generales, se había producido un aumento del 2,76% en todos los tipos de naftas. De hecho, este último aumento marca el triste hito del 34° aumento bajo la gestión de Alberto Fernández.

Cuando Alberto Fernández asumió la presidencia, los precios de los combustibles eran significativamente más bajos, con la nafta súper a $45,78, la premium a $48,30, el gasoil 500 a $52,23 y el Diesel a $61,18. En la actualidad, en Neuquén, los precios son de $262 para la nafta súper, $331 para la nafta premium, $327 para el Diesel, y $418 para el Diesel premium. Estas subas afectaron principalmente a la nafta súper con un incremento del 8%, mientras que la nafta premium aumentó en un 8,3%. Por otro lado, el gasoil 2 y el gasoil premium experimentaron aumentos del 10,7%. Desde el inicio de la gestión , el incremento acumulado asciende al 449% , mientras que la inflación en el mismo período alcanzó el 843%, según estimaciones de la Fundación Libertad y Progreso.

Durante el inicio de la pandemia, la gestión de Fernández optó por aumentos mínimos en los precios, con incrementos más significativos a partir de 2022, cuando el impacto del Covid-19 se desvaneció. En ese momento, YPF, que controla el 60% del mercado, comenzó a implementar aumentos que alcanzaron el 10,2% en agosto de ese año. El incremento más alto de la gestión de Alberto Fernández se registró este año, con un aumento del 12,7% en agosto.

Gestión de Sergio Massa

Un dato relevante es que una parte significativa de estos aumentos, el 44%, tuvo lugar durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía entre agosto de 2022 y noviembre de 2023. Durante este período, se produjeron 15 incrementos en tan solo 1 año y 2 meses. Curiosamente, desde septiembre del año pasado, el precio de la nafta experimentó aumentos mensuales de forma ininterrumpida, con una aceleración notable a partir de agosto del año en curso.

La gestión de Martín Guzmán, quien estuvo al frente de Economía durante 2 años y medio, también contribuyó al incremento de precios de los combustibles. Su mandato comenzó con un controvertido episodio en el que se anunció un aumento que fue posteriormente revocado por Alberto Fernández. Este episodio marcó el único aumento que se dejó sin efecto, siendo el 35° aumento programado.

Escenario internacional: Argentina en el contexto global

Según el sitio especializado Global Petrol Price el precio medio de la gasolina en todo el mundo es de 1.33 (U.S. Dollar) por litro. Hay una diferencia sustancial en estos precios entre los diferentes países. Como regla general, los países más ricos tienen los precios más altos, mientras que los países más pobres y los países que producen y exportan petróleo tienen precios significativamente más bajos .

En el ámbito internacional, el precio de la nafta en Argentina alcanzó los $326 por litro, lo que se traduce en aproximadamente U$S 0,33 al cambio del dólar blue. En comparación con otros países, Argentina presenta precios similares a los de Kuwait, mientras que la nafta es aún más cara en Uruguay, Brasil y Chile. En el contexto global, solo Egipto, Angola, Kuwait y Argelia tienen precios de nafta similares a los de Argentina, con valores en el rango de U$S 0,33. Aún así, es importante destacar que en tres naciones, Venezuela, Libia e Irán, los precios de la nafta son considerablemente más bajos, situándose por debajo de U$S 0,10 por litro.

Esta situación es resultado de la combinación de factores nacionales e internacionales, incluyendo cambios en la gestión de la economía y la variabilidad de los precios del petróleo a nivel mundial.