Diana Mondino comparó el matrimonio igualitario con tener piojos

Diana Mondino, la electa diputada y posible canciller en el actual proceso electoral liderado por Javier Milei, ha vuelto a desatar controversia al entrelazar, en una misma definición, el tema del matrimonio igualitario y la presencia de piojos .

Mondino, conocida por su firme adhesión a posturas liberales, pronunció las siguientes palabras durante su conversación con el periodista Luis Novaresio: "Como liberal, estoy de acuerdo con el proyecto de vida de cada individuo. Esto va mucho más allá del matrimonio igualitario. Permítanme exagerar: si alguien decide no tomar baños y opta por llevar una vida infestada de piojos, es su elección. Sin embargo, no debería quejarse si alguien más no aprueba su decisión de vivir con piojos". Mondino no profundizó en el motivo de tal desaprobación.

Cuando se le cuestionó si la derogación de la ley de matrimonio igualitario y la ley de acceso al aborto estaban en la agenda de Milei, Mondino justificó su respuesta, argumentando que "existen normas necesarias para mantener la coexistencia social". Agregó: "Pero si algo hace feliz a una persona y no afecta a los demás, ¿por qué oponerse?".

En vista de la nueva controversia desatada y las críticas que abundaron en las redes sociales, Mondino compartió un fragmento de la entrevista en su cuenta de la red social X, subrayando que en La Libertad Avanza apoyan "todos los proyectos de vida".

La discusión en torno a sus palabras promete mantenerse activa en el ámbito político y social, mientras Mondino se reafirma en su posición de que "la única igualdad se encuentra ante la ley", expresando su desacuerdo con la utilización de impuestos estatales para financiar medios de comunicación que, en su opinión, propagan desinformación.