Los jóvenes genios, detrás del Javier Milei digital

Iñaki Gutiérrez (22) y su novia Eugenia Rolón (21) son quienes le manejan las redes a Javier Mieli y, por ende, los cerebros de la comunicación digital libertaria. Son jóvenes y se expresan como tales, por eso (y por la contundencia del mensaje) la llegada que tuvieron y tienen a esa franja etaria que se sentía huérfana de propuestas, harta de discursos y -como quedó demostrado- ávida de motosierras ¡Qué reviente todo! El escenario nacional cambió. Es de esperar que no reviente, sino que se acomode, pero en fin.

“No necesitamos la contraseña de @CasaRosada, Javier va a trabajar en Olivos”, dijo Iñaki citado por el diario Clarín. El muchacho, en realidad el experto en redes, maneja el TikTok del presidente electo. Y Eugenia sigue a todos lados a la futura vice, Victoria Villarruel.

El influencer se prepara para un nuevo y gran desafío. Desde el 10 de diciembre manejará el TikTok oficial y mutará en algo así como el “tiktoker presidencial”. La información viaja a la velocidad de la luz y los jóvenes, como suele decirse, juegan a la mancha con los aviones. Quiénes comprenden la utilidad estratégica de las redes corren con ventaja y a la vista está.

“Nosotros ya tenemos nuestras cuentas, son fuertísimas y les va bárbaro”, adelantan acerca de lo que muy posiblemente será un canal de mensajes sin protocolos, sin revisión de las revisiones y otras cuestiones que hacen a la burocracia y al tedio. Sin embargo, con Milei en su nuevo rol el camino no es sencillo. La prueba está en los anuncios de futuros funcionarios que hizo a los medios y sobre los que luego dio marcha atrás, en papelones a los que no es sencillo encontrarle precedentes. El propio conductor dejó a su equipo de prensa en off side. Pero no puede negarse que actuó con naturalidad.

Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, los influencer de Javier Milei.

“No se va a traer gente de afuera para manejar las redes. Javier se siente mucho más cómodo con sus redes personales y ahora con la Oficina del Presidente Javier Milei, que también la manejamos nosotros, se puede comunicar todo lo institucional desde ahí”, contó Iñaki.

El TikTok de Milei tiene más de un millón 600 mil seguidores, en parte gracias al trabajo de este influencer y “amigo” del presidente electo, que cursa Derecho en la Universidad de Buenos Aires y Economía en la Universidad de Belgrano. Contó que no fue Milei quien le pidió que se encargara de sus redes sociales, sino que se lo presentó su novia, que estudia Derecho y Ciencias Políticas. Milei no tiene la contraseña de la cuenta y, al parecer, hace bien.