La neuquina Agustina Ortiz batalló contra una de las promesas de "La Voz Argentina" y fue eliminada del Team Lali

El escenario de "La Voz Argentina" fue testigo de una "Batalla" que puso a prueba el talento y la templanza de sus participantes. Es que Agustina Ortiz, oriunda de San Martín de los Andes, dejó una mensaje de superación, más allá de su eliminación en el certamen.

Para quienes no lo vieron, la integrante neuquina del Team Lali fue elegida para batallar con la joven de Palermo, Lola Kajt, y juntas interpretaron "Beautiful Things", una enérgica canción de Benson Boone.

"No hay nada que nos ayude en esta instancia, uno va pensando mil opciones, qué pasa si me quedo con Agus, con Lola. Me parece que estuvieron correctas, ninguna se desafió tanto, estuvieron medio cómodas... Estoy en la duda entre la voz tan especial que tenes y la garra y la fuerza que mostró Agus en el escenario, que para mí es muy importante y admiro de las artistas que escucho. Son divinas, las dos tienen algo por lo cual seguir", expresó Lali una vez finalizada la performance, dejando en claro que estaba en frente ante una compleja decisión.

Justamente, si bien la actuación fue pareja, la potente voz de Lola Kajt y su particular color fueron determinante y Lali se terminó inclinando por ello. Sin embargo, y ante la gran dificultad para elegir, la coach le dejó un halago a la neuquina: "Sos bárbara Agus, yo me quiero morir... lo hiciste muy bien aparte".

Fue allí que Agustina, con entereza, pronunció las palabras que la distinguieron: "Obviamente me hubiera encantado quedarme porque tengo un montón de cosas que aprender... Si lo peor que podía pasar era esto, ya gané igualmente", cerró, dejando un mensaje de superación, ya que para ella la eliminación no fue una derrota, sino una experiencia y un aprendizaje.

En tanto, la muestra de compañerismo de sanmartinense también fue notable. Al encontrarse con Lola Kajt abajo del escenario, la felicitó con admiración: "¡Felicidades! Te admiro desde el primer día que te vi".

El paso de Agustina Ortiz por "La Voz Argentina" comenzó en las Audiciones a Ciegas, donde con una mezcla de nervios y determinación, cantó “Maldito piano”. Fue una interpretación auténtica, segura y con una voz que en pocos segundos atrapó a los coaches. Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Miranda! giraron sus sillas. Finalmente, la joven eligió unirse al equipo de la ex Teen Angels.