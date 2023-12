Milei dijo que llamará a un plebiscito si se rechaza el DNU

Este miércoles a la noche, tras ser consultado qué pasaría en caso de que no se pueda avanzar con el DNU, el presidente de la Nación, Javier Milei, adelantó que va a llamar a una consulta popular en caso de que el Congreso frene el mega decreto.

En declaraciones televisivas, el jefe de Estado afirmó que el decreto que se anunció el pasado miércoles por la noche cuenta con "más de 75% de aprobación" y profundizó: "Que me expliquen por qué quieren algo en contra de la gente" .

Milei respaldó la iniciativa de desregular la economía a través de un decreto, ya que el país necesita "con urgencia inversiones" para que los efectos del programa de estabilización "sean menos dolorosos en términos de caída de actividad, empleo y pobreza". Asimismo, apuntó contra la idea de tratar tema por tema en sesiones legislativas: "No tienen consciencia de la gravedad de la situación, o la subestiman”.

Por otra parte, el libertario comparó su DNU con los contratos petroleros de Frondizi y acotó que quienes le cuestionan la forma imagina "que estarán despotricando contra él". Estos mismos decretos para lograr el abastecimiento energético durante la batalla del petróleo fueron derogados por Arturo Illia en 1963 tras declararlos "nulos, de nulidad absoluta, por vicios de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la Nación".

¿Qué efectos tendría una consulta popular?

Constitucionalistas advirtieron sobre la falta de crédito de una consulta popular para materias legislativas. El profesor de Derecho Constitucional Félix Lonigro declaró en Infobae que “el presidente no puede llamar a una consulta popular ni vinculante, ni no vinculante sobre cuestiones que corresponden al Poder Legislativo, como lo son los puntos del mega decreto” y acotó que "aun cuando convocara el Congreso, difícilmente la Justicia Electoral autorice una consulta por sí o por no, sobre un decreto con más de cien cuestiones”.

A su vez, el abogado Raúl Ferreyra manifestó que “una proclamación por vía plebiscitaria, además, vulneraría el principio republicano basado en la separación de funciones" y su colega Alejandro Fargosi agregó que “su resultado no sería obligatorio para el Congreso, pero obviamente, tendría un gran efecto político”.